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義大利商人跨海和空姐媽爭女兒親權 最高法院判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

義大利籍商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權，官司結果出爐前，法院裁定應將女兒交給生父，女童寫信給蔡英文總統稱「我想留在台灣」。憲法法庭認為最高法院終局裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，判決違憲並廢棄發回；最高法院今廢棄原裁定，發回台北地方法院更為裁定。

義大利商人2007年來台結識詹女並交往，2014年未婚生下一女，3年後商人以探望祖母為由，帶女兒回義大利，歸期一延再延，成為雙方訴訟引爆點。

詹女飛往義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再把女兒帶回台灣，義大利商人不滿女兒被帶走跨海提告。一審受理兩人改定親權案，暫時處分裁定應將女兒交付給義商，詹女不服提抗告接連遭駁，仍未把女兒交給義商。義商聲請執行交付子女，女童則寫信給蔡英文表示「我想留在台灣」。

詹女委由律師聲請裁判憲法審查暨暫時處分，憲法法庭3月罕見裁准停止交付的暫時處分，讓女童留在台灣；5月27日做出史上首件裁判憲法審查判決，認為台北地院裁定時，女童已6、7歲大，應讓她有吐露意願的機會。

憲法法庭認為北院裁定未審酌女童意願，也沒有判斷女童的最佳利益，抗告審也都漏未審酌，與憲法維護未成年子女最佳利益意旨不符，判決將原確定裁定廢棄發回最高法院，但說明不是判女童要交給父或母，案件發回後，法院應依保障人民基本權意旨決斷。

最高法院收到廢棄發回的確定裁定，並於完成分案後，曾不公開行準備程序、言詞辯論，今天上午9點半宣判。

示意圖／ingimage
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