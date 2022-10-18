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賣中古車偷調里程數 17萬降為6萬公里被告詐欺

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

販賣中古車的52歲吳姓男子，涉嫌調降汽車里程數至少10萬多公里，去年2月吳姓買家誤以為二手車僅開6萬多公里，花35萬元購車，不料10個月後，在監理站驚覺早在買車3個月前，二手車里程數就跑17萬多公里，提告吳男詐騙。士林地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴吳男。

起訴指出，52歲吳姓男子從事銷售中古汽車，2021年1月5日前某時，調降一輛二手車里程數，從17萬452公里調降至少10萬3986公里，里程數僅剩6萬6466公里。2天後吳男刊登在yahoo中古車網站銷售宣稱里程數6萬6466公里。

吳姓買家在同年月23日到車行看車，經吳男介紹誤信二手車里程數僅6萬多公里，2021年2月9日簽下買賣合約書，花35萬元買下二手車。全案直到10個月後，買家透過監理站查詢車輛過往驗車紀錄，發現里程數在買車前3個月里程數遠達17萬452公里，隨後又調閱原廠保修紀錄，得知被騙提告詐欺。

買家提告稱，如果知道二手車跑了17萬多公里，基本上不太願意買，就算有買，認為價格只值約20萬元。吳男到案辯稱，他有調整里程表，也知道里程數會影響買方出價和購買意願，但當初是因為自己要開車才調整，17萬多公里里程數的中古行情有27萬9千多元。

檢察官依吳男刊登在網路銷售宣稱里程數6萬多公里、買賣合約書，監理站里程數查詢，買賣雙對話紀錄等證據，認定吳男涉犯詐欺取財罪，依法起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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