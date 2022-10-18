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DNA相符但監視器拍到五官不同 男子被控竊盜獲判無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市平鎮區去年3月發生三起竊案，警方根據DNA比對鎖定戴姓男子涉案，將他移送法辦，但桃園地院調查監視器拍到的竊嫌長相明顯與戴男不同，再加上DNA不能作為定罪的唯一證據，最後判戴男無罪。可上訴。

判決指出，戴男被控去年3月25日凌晨在平鎮區某處以不明工具竊取停在路旁的轎車，接著又開車到某處停車場擊破其他車輛車窗行竊物品。警方後來找到失竊車輛，並在方向盤上採集到DNA，經比對，主要型別與戴男DNA相符，因此認定戴男涉案。

審理時，戴男堅辭否認行竊，不清楚車上為何會採集到他的DNA，懷疑自己是曾在哪裡做過該車沾上。

法院調查，監視器雖然拍到竊賊偷車畫面，但畫面中的竊賊五官長相明顯與戴男不同，而且整個偷車過程除了竊賊，再無其他人出現在畫面中，再加上全案無其他證據能證明竊賊跟戴男有謀議或分工，難認戴男有偷車犯行。即便方向盤採集到DNA與戴男相符，充其量也只能證明戴男使用過該車。

另外，其他的竊案現場雖也找到與戴男DNA相符的手套，但除了手套之外，再無其他可比對的生物跡證。全案不能排除戴男用完丟棄的手套被人撿走再利用，且行竊後將有自己犯罪證據的跡證留在現場也與常情不符，由於全案事證尚無法形成有罪的心證，因此判處無罪。

戴姓男子因DNA比對被控竊盜，但法院調閱監視器發現竊嫌五官與他明顯不同，加上全案證據不足形成有罪心證，最後宣判無罪。示意圖／Ingimage
戴姓男子因DNA比對被控竊盜，但法院調閱監視器發現竊嫌五官與他明顯不同，加上全案證據不足形成有罪心證，最後宣判無罪。示意圖／Ingimage

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