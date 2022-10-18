6歲女童長期受虐、繼父最重只能判5年 判決書點出立法瑕疵

高雄6歲黃姓女童長期受林姓繼父施暴禁食，兩年下來女童體重僅剩13.5公斤，生長曲線遠低於同齡女童，成年人對兒童犯傷害罪，刑期加重後上限可達7年6月，但此案犯罪行為態樣歸納為「凌虐」，法院依妨害幼童發育罪論處，最重只能判5年，林男最後僅判4年2月。法界認為，這是當初立法瑕疵，應以修法方式補強。

這名受虐女童已經9歲，她在5歲時（2018年10月）因母親嫁給林男，母女與林男同住，沒想到從此就是女童惡夢的開始。受虐2年來，女童只敢穿著長袖衣褲、襪子掩飾身上傷痕，由於長期挨餓，體重瘦成「皮包骨」，2020年9月接受安置時，體重僅13.5公斤。

檢警偵辦時，女童後背有多處傷癒後留下的疤痕，脖子也有1.4乘以0.2公分的掐痕，檢方發現，林曾以雙手掐住女童脖子，將女童往上托舉，時間長達數秒，檢方認為林男恐讓女童窒息死亡，偵結依殺人未遂起訴。

高雄地院審理時，林男卻否認施暴，將女童營養不良歸咎於經濟狀況不好，不是刻意不給飯吃，還稱掐她脖子也只是嚇嚇她，輕輕含著沒出力，她身上傷痕、疤痕不是他造成的，不清楚怎麼出現。

雄院合議庭綜合相關事證，認為林男從2019年10月起至女童前年安置為止，2年來讓女童吃不飽，時予毆打、掐頸成傷，造成女童生長曲線較同齡女童低下，且有生育遲緩狀況，女童安置後還會在半夜哭喊「不要打我」，哀求阿公別將她送回繼父手中，可見嚴重影響女童身心發展，惡性重大，繼父犯後態度不佳，依妨害幼童發展罪，處4年2月徒刑。

但法官也在判決書表示，成年人對兒童犯傷害罪，經刑期加重後，有期徒刑上限可達「7年6月」，反而高於妨害幼童發育罪的「6月以上5年以下徒刑」，造成情節較重的「對兒少長期凌虐」，法定刑反而較情節輕的「對兒少一時傷害」為低的不合理結果，這是當時立法者未就法定刑度做全盤合理考量所致，屬立法瑕疵，應當修法處理。

曾任高雄地檢署檢察官、律師李茂增表示，就此案法院判決書，合議庭是將林犯罪行為態樣歸納為「凌虐」，因女童受凌虐範圍大於傷害，就構成要件而言，只能以刑法286條的妨害幼童發育罪論處，另兒少法加重其刑規定，只有規範傷害，刑法286條無法加重其刑，造成寧虐兒童最重只能判5年結果。

李茂增說，凌虐犯行可責性高於傷害罪，結果與成年人對兒童犯傷害罪相比，惡行更為重大的凌虐，法定刑卻比傷害罪更輕，刑度有差異，「非常奇怪」，立法者應立刻修法補強，不然就會出現惡行更重大的罪，法定刑卻較輕的結果。

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