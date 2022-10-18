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邱毅罵李敖兒「不肖子、骯髒」 得賠李戡10萬不能上訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前立委邱毅3年前在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸嗎」，李戡提告求償。台北地方法院判邱毅應賠償10萬元，李戡和邱毅皆上訴，台灣高等法院今駁回，且邱毅不得上訴。

李戡提告主張，邱毅2019年11月17日在大陸網站的「邱毅說」節目，指「號稱大作家大文豪的兒子」、「這個不肖子，還在那裡抱綠營、台獨的大腿」、「他是哪棵蔥啊」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」、「你老爸如果在地下知道你幹了這種事，化成厲鬼也把你咬掉」。

李戡指出，邱毅同年12月27日在臉書粉絲專頁，發表「民進黨運用了兩個卑劣的手段，⋯，二是收買或支使李敖的兒子來攻擊我」，指他被民進黨收買，與事實不符，要求邱毅賠償200萬元。

北院認為，邱毅的言論足以讓外界認定指涉的人是李戡，而「不肖子」、「骯髒」等語是對李戡的人身攻擊，與公共議題無關，不是言論自由保障範疇，邱貶低李戡的品德，減損他在社會上的評價，侵害名譽權，判賠10萬元。

在一審判決後，雙方各自對自己不利部分分別提起上訴及附帶上訴。

高院認為，邱毅罵「不肖子」、「骯髒」等用語並非善意，也不是對可受公評之事適當的評論，審酌雙方身分、社會地位、資力，認為要邱毅賠10萬元金額妥適。

至於，邱毅在臉書上的言論，高院認為秋意是因為他列名不分區立法委員名單後，遭李戡質疑未據實申報大陸地區收入，而回應懷疑李是敵對政黨干擾他參與立法委員選舉，以免選情遭受影響，言論不是以貶損李戡名譽為目的，這部分求償不准。本件李戡得上訴，邱毅不得上訴。

刑事部分，台灣高等法院認為邱毅罵「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，犯公然侮辱罪，應加以譴責，去年5月13日判他罰金8千元。

前立委邱毅（左圖）3年前在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」等語，李戡提告求償，台灣高等法院仍判邱毅賠償10萬元。圖／聯合報系資料照
前立委邱毅（左圖）3年前在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」等語，李戡提告求償，台灣高等法院仍判邱毅賠償10萬元。圖／聯合報系資料照

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