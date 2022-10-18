騎車遇陳抗改道、水溝蓋突起害摔癱 北市新工處賠904萬
賴姓木工8年前騎車行經台北市愛國西路時，因遇到遊行抗議人潮、慢車道封閉，他遵循交通人員指揮切至快車道，詎料快車道的水溝蓋突出4公分高，機車輪胎瞬間騰空，他摔癱。因賴生活無法自理，家人提告求償，台北地方法院判台北市工務局新建工程處須賠償622萬元給賴和家屬；賴上訴，台灣高等法院今改判賠904萬元。
賴姓騎士（67歲）2014年4月11日中午騎車行至愛國西路、重慶南路交叉口時，因遇到遊行抗議，只好改道，但愛國西路其中一塊水溝蓋邊緣破損，與路面有4公分的落差，賴因而摔傷，不僅四肢肢體癱瘓還吞嚥困難、患失語症，且無法從事任何工作。
新工處則表示，肇事地點的水溝蓋設置位置緊鄰快慢車道的分隔島，設置目的是為加強慢車道路面排水功能，水溝蓋雖未與路面齊平，但仍具排水功能，而賴姓騎士未遵守道路交通安全規則，將車輛駛出路面邊線、跨越槽化線，才發生事故。
台灣高等法院認為，車禍是因路面問題的突發路況，致賴姓木工未及注意、打滑倒地，新工處維護、管理水溝蓋義務未盡，應負國家賠償責任。
除一審判准賴姓木工請求的金額外，賴上訴請求新工處再給付54萬3449元看護費用、增設無障礙設施費用8萬元，及追加之訴請求給付260萬734元看護費、已支出及將來預計支出的醫療費用、交通費用及護理用品費用計73萬1602元，高院認為有理由。
精神慰撫金部分，高院認為賴姓木工得請求200萬元，配偶和子女等3人為同住家屬與承擔照顧責任的人，請求金額以75萬元為適當；而賴的母親（已歿，由賴姓木工與7名手足繼承）得請求賠償為50萬元。
因高院認為賴姓木工對車禍發生應負擔四成過失責任，新工處應負擔六成，因此賴的上訴與追加之訴部分各得請求新工處給付37萬4069元、199萬9402元；配偶與子女等3人各得請求再付15萬元，其他請求則無理由。總計，新工處共應賠償904萬6366元，本案得上訴。
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