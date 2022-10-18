壯男下體裸露陳屍摩鐵 女同志夫妻強盜殺人二審獲減刑

台中市林姓男子去年間被發現下身赤裸、陳屍摩鐵，檢警發現林遭人下藥，查出曾與林同房的陳女，與其丈夫江女下藥強盜手法，有7名被害人，林因心臟問題，下藥後致死，一審認定江姓夫妻涉強盜致死罪，判刑17年，二審今天宣判，因二人與被害人家屬和解，酌減其刑，分判二人16年8月、15年10月徒刑。

台中高分院今天上午宣判，針對江姓夫妻涉嫌強盜致死等罪，因二審審理期間，江姓夫妻與被害人家屬和解，二審酌減其刑，分判江女16年8月、陳女15年10月徒刑，比起一審二人都被判刑17年，略有減輕。

判決指出，江女（27歲）與陳女（22歲）是同志夫妻，江女從事八大行業、陳女在火鍋店上班，江因失眠求診，取得第三級管制藥品「服爾眠」、「腦樂靜」等藥物，二人因疫情期間收入短少，共謀約出網友下藥、洗劫財物的計畫。

去年6月1日至12日間，陳女透過交友軟體「Good Night」約出網友後，與江女一同赴約，二人在汽車旅館內，伺機在飲料摻入安眠藥，洗劫被害人身上財物，一共犯行7起，得手現金、手機、手表等贓物，另外盜刷被害人信用卡20多筆，金額約13萬餘元。

去年6月12日，江姓夫妻在林姓男子的啤酒內參入安眠藥後，因為林有罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用啤酒後，引發酒精、多重藥物反應而死亡，汽車旅館人員因為林遲未退房，才發現林下半身赤裸、無呼吸心跳躺在房間地面，身旁還有一個保險套。

經救護人員確認，林已明顯死亡後未送醫，檢警調查後，發現江姓夫妻涉案，將二人依強盜等罪起訴。

一審審理時，陳女辯稱，全案是江女策畫，她無從得知藥物成分，也多次提醒丈夫，要「減量下藥」，但是丈夫不聽勸阻，才鬧人命。