昔囂張今落寞 夜店殺警案主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦入獄
發生於2014年震驚全台的北市夜店殺警案，造成信義分局偵查佐薛貞國喪命，最高法院本月5日依聚眾鬥毆致人於死罪，判處囂張教唆打人的主謀曾威豪、劉芯彤夫婦8年徒刑定讞。台北地檢署執行科今發出傳票，通知曾、劉兩人與其餘7名共犯報到發監，現場有兩人到場相送，曾、劉不發一語，表情落寞。
2014年9月13日凌晨，身為燈具小開的曾威豪與當時尚未結婚的劉芯彤，與幫派分子至北市信義區「Spark」夜店消費，因故遭夜店安管人員驅離。曾、劉兩人憤而透過通訊軟體召集68名「中山聯盟」成員重返現場，店家於是聯繫薛員到場協調。
薛員抵達一樓大門後，斥責曾男等人不該在自己管區鬧事，不料曾男一行人竟仗人多勢眾，直接持紅龍柱、棍棒痛毆薛員，進而將他活活打死，最後一哄而散，當時年僅39歲的薛員送醫不治，震驚社會，警方全力展開緝凶。
一審法院依照殺人、聚眾鬥毆致人於死等罪，判處曾威豪8年6月、劉芯彤9年。上訴二審期間，曾、劉兩人結婚並生下兩名子女，二審改判曾威豪10年、劉芯彤9年。最後最高法院維持更一審二人8年刑度，其餘同案7名被告各判刑7年至10年6月不等定讞，今天北檢一次傳喚曾、劉與同案共犯共7人一同發監入獄。
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