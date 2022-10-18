高雄男騎車酒駕、吹氣前急吞薄荷糖 酒測結果仍超標

高雄50歲鄭姓男子酒後騎車，看到警察靠近加速逃離，警方追上後攔停，發現鄭男全身都是酒氣，他趁酒測前緊急吞下薄荷糖，希望瞞過酒測器，沒想到酒測值仍超過標準，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

三民第一分局三民派出所員警日前巡經台安街、中華橫路時，發現鄭男騎車不穩，警方上前時他神色怪異，加快油門騎車，鄭男被警方攔下後，以為吞下薄荷糖能去除酒味，員警遏止後，他仍趁機偷偷吞下口。

不過，薄荷糖蓋不住酒味，也無法降低酒精濃度，警方曉以大義後，鄭男才乖乖配合酒測，吹氣酒測值超過每公升0.25毫克公共危險標準。

鄭男向員警坦承，他早上在工地工作時有喝酒，以為酒退了，便騎車外出買飯，未料經酒測後，酒精竟還未退完全。員警苦口婆心向他勸告，貪圖方便酒駕，若是因而發生事故，將導致自己與別人家毀人亡，全案依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康