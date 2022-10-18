拿性命擋拖吊車、小黃運將躺地翹腳大鬧20分鐘 下場慘了

郭姓計程車司機前年將車違停在紅線被拖吊，他發現後不斷站立、蹲坐在拖吊車的拖吊桿上，甚至躺在地板上阻擋警方執法，一審判他無罪，二審逆轉依妨害公務罪改判拘役30日，最高法院駁回上訴，全案定讞。

郭2020年9月9日下午1時許，將計程車違規停在板橋雙十路的紅線，被警方協同拖吊業者共同執法，並將計程車後輪放上輔助輪，前輪則以拖吊夾抬起，欲移置車輛保管場。

郭發現生財工具被拖吊，緊急衝上前站、蹲坐在拖吊桿上，甚至躺在柏油路，將雙腳放在拖吊桿上，妨害警方執行違停拖吊業務，時間長達20分鐘。

郭否認犯行，供稱雖然在紅線違規停車，但他在警方、拖吊人員完成作業前就抵達現場，當時拖吊人員故意駛離，警員也沒有秉公依法處理，他是因為長期生病，且對拖吊人員的行為氣急攻心而不支倒地，沒有對員警做任何強暴脅迫行為。

新北地院一審判郭無罪，但二審根據監視器畫面，認定郭確實在紅線違規停車，且警方作證指出，郭先坐在拖吊桿上，再躺下稱自己不舒服，即使救護車到場也不起身，阻擋拖吊車作業長達20分鐘。