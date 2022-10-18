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女大生結伴遊高雄 小酌一番連警局也逛一趟

聯合報／ 記者林保光／即時報導

樂姓女大學生剛考得駕照，趁假日與同學結伴，到高雄租車遊玩，凌晨小酌一番，騎機車回飯店途中遇警察攔檢，測出酒精反應，她吃酒駕官司，同學受罰，打壞了旅遊興致。

據了解，18歲的樂姓女大生趁周休二日，與同學從台東搭車到高雄，2人租機車旅遊，10月16日凌晨5時許，樂女騎車路過高雄市苓雅區自強三路與興中二路口，因變換車道未打方向燈，才遇苓雅警分局員警攔查。

員警問樂姓女大生是否喝酒，樂女也直接坦白，剛剛在夜店喝了2杯調酒。警方要對樂女酒測，同學還打出悲情牌，詢問「如果現在不騎了，是不是可以放過我們？」員警不為所動，仍對樂女酒測，呼氣酒測值每公升0.36毫克，警方立即逮捕樂女查辦涉嫌公共危險罪嫌，她同學也依道路交通管理處罰條例開罰，悻悻然結束高雄旅遊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂姓女大學生（右）涉嫌酒駕，遇警攔查吃上公共危險官司。記者林保光／翻攝
樂姓女大學生（右）涉嫌酒駕，遇警攔查吃上公共危險官司。記者林保光／翻攝

酒測 酒駕

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