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酒後騎最高時速25公里「滑板車」法官認定他酒駕！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾姓男子在夜店飲酒，酒後騎電動滑板車，警察攔檢他，測出酒測值每公升0.92毫克，檢察官認為，滑板車最高時速雖然只有25公里，發生事故還是會有傷亡，依法起訴；台北地院審理，依公共危險罪判他有期徒刑2月，併科罰金1萬元。可上訴。

2022年7月14日凌晨5時許，31歲的曾姓男子在台北市信義區「EPIC CLUB」夜店喝酒，酒後騎乘「小米電動滑板車PRO」被警方攔檢，移送法辦。

檢察官偵辦，曾對騎滑板車怎麼算酒駕有意見，檢方認為，曾所操縱的滑板車機身重量14.2公斤，最大負荷100公斤，最高時速達25公里，滿電續航45公里，還配備雙重煞車系統。

檢方所以認為，以電力驅動滑板車如發生事故，有造成人員傷亡的可能，滑板車是法律規範的「動力交通工具」，曾酒後騎它，依公共危險罪聲請簡易判決處刑，法官開庭時，曾認罪。

法官認為，曾騎乘的電動滑板車以電力作為驅動能量，電機最大功率為600瓦，最高時速達每小時25公里，有E-ABS防抱死、通風式碟煞的雙重煞車系統，「確屬以馬達運轉作為動力來源的交通工具」，曾酒後騎它，犯公共危險罪。

判決說，曾酒後騎電動滑板車，既漠視自己安危，也罔顧公眾安全，考量他2015年犯酒駕案獲緩起訴，2016、2018年再因同類型案件被判決有期徒刑3月、4月，依法判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

電動滑板車示意圖。圖／本報資料照片
電動滑板車示意圖。圖／本報資料照片

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