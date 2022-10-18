台中版挖眼案勸戴口罩遭狠揍扯髮撞地 店員慘斷7根肋骨

屏東去年9月發生震驚社會超商女店員遭挖眼案，未料時隔不到1個月類似情節在台中發生，周姓男子沒戴口罩不滿陳姓超商店員勸阻，拿玻璃沙茶罐砸他後腦、扯頭髮猛撞地板還很踹胸腹，害陳斷了7根肋骨、腦震盪；台中地院一審以周動輒暴力相向，依重傷害未遂罪判他2年10月，可上訴。

檢警調查，周男（22歲）去年10月23日凌晨2點多酒後到自由路1間超商，但因處防疫期間他卻沒戴口罩，經陳姓店員勸導後心生不滿，連續拿櫃檯的塑膠杯丟，還用玻璃沙茶罐猛砸陳後腦，甚至強扯對方頭髮去撞咖啡機和桌子，又持玻璃酒杯攻擊陳的頭，還不停腳踹他胸、頭。

現場其他店員、顧客上前制止，但周仍失控仍拳打腳踢，不斷扯陳男頭部去撞地面，導致陳男最終左右斷了7根肋骨，及血胸、顏面挫傷、眼眶骨折及腦震盪等。

案發後，轄區第一分局依殺人未遂、重傷害等罪嫌將周移送，但當時檢方複訊後僅認為周涉嫌傷害、毀損等罪，以無羈押必要命他3萬元交保；家屬當時上臉書爆料公社揭露此事。

周男在偵查、審理時均坦承不諱，與陳男證詞相符，也有超商監視器、醫院診斷傷勢可佐證。法院認為，周男是智識健全成年人，不可能不知頭部、胸腹包含重要器官，僅因勸導戴口罩就盛怒攻擊陳後腦、抓頭撞地面還踹他胸腹。

法院再勘驗陳男傷勢，認為他慘遭打斷7根肋骨、眼眶骨折及腦震盪，從該過程可知周以近距離攻擊人體要害部位，且一而再再而三持續毆打、踢踹，可認定周當時絕非僅止於普通傷害，而有重傷害的不確定故意。