韋禮安、福茂合約糾紛纏訟 高院「再開辯論庭」
歌手韋禮安2018告別合作10年的前東家福茂唱片，自行成立新公司，福茂唱片發聲明反擊韋禮安「貪得無厭」，雙方爆發合約糾紛；福茂唱片提民事訴訟，要求確認雙方合約未終止，並求償1038萬6433元。台北地方法院判福茂公司敗訴，福茂上訴，台灣高等法院原定今天宣判，高院今表示「再開辯論」。
「福茂唱片」2019年曾發表3點聲明，稱沒有要打壓韋禮安，反指韋禮安說謊，聲明提到「奉勸韋禮安，希望得到很高的金錢，要靠自己真正的成就和努力，不應該獅子大開口，在音樂界還有一項很重要的態度是誠實。」
在一審勝訴後，韋禮安透過經紀公司表示「證明自己是對的是一件開心的事。謝謝司法還我清白。」還說「希望一切能止於此，讓誤解止於溝通，讓謠言止於智者，讓攻訐止於同理，讓注意力回到重要的事情上，讓音樂回歸音樂。」不過福茂仍提上訴。
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