翻垃圾桶找剩食、高雄6歲女童受虐餓成骷顱頭 繼父被判刑

高雄6歲大女童長期受林姓繼父虐待，林男不僅常拿「愛的小手」施暴，還限制她每天只准吃一口飯，因在家吃不飽，女童只能趁上學時向同學、老師乞討食物，甚至翻找垃圾桶尋找剩食充飢。經高雄地院審理後，依妨害幼童發育罪，判林男4年2月刑。

女童母親年僅19歲就未婚生子，認識林男前女童都由阿公照料，生長環境和同齡的孩子一樣，疼惜愛孫的阿公將女童養得白白胖胖，沒想到她卻在母親嫁給林男後，生長環境就此變了調。

判決指出，女童的黃母2018年與林男結婚，一家3口租屋在高雄市三民區，兩人結婚後隔年又產下1女，平時女童都由繼父負責照顧，沒想到林男卻多次藉口女童不乖，動輒以「愛的小手」施暴，平時還會限制女童用餐量，有時女童只吃一口，就會收掉桌面湯匙與飯菜。

當時年僅6歲的女童，就在營養不良的環境中長大，女童升上幼稚園大班後，林男變本加厲，時常毆打女童成傷，林男擔心身上滿布傷勢的女童被校方發現，還會要求她在大熱天穿著長袖衣褲、長襪遮掩，女童也擔心遭繼父報復，長期隱忍不發。

肚子餓的她，在幼稚園、小學階段，為了填飽肚子，只能向同學乞討食物，甚至偷竊才能飽餐一頓，後來校方發現女童身上有圓形新舊傷痕，且體重不像同班同學，通報後才發現女童長期受虐，2020年9月緊急將女童安置，安置時女童體重僅13.5公斤，生長曲線僅為同齡女童的0.02%。

檢警偵辦時，女童後背有多處傷癒後留下的疤痕，脖子也有1.4乘以0.2公分的掐痕，檢方發現，林曾以雙手掐住女童脖子，將女童往上托舉，時間長達數秒，檢方認為林男恐讓女童窒息死亡，偵結依殺人未遂起訴。

高雄地院審理時，林男卻否認施暴，將女童營養不良歸咎於經濟狀況不好，不是刻意不給飯吃，還稱「愛的小手」只有打女童小腿，掐她脖子也只是嚇嚇她，輕輕含著沒出力，她身上傷痕、疤痕不是他造成的，不清楚怎麼出現。

雄院法官傳訊女童外公作證，外公反駁林男經濟狀況不好，稱他們夫妻倆有在打零工，兩人都有機車，還拿最新款的iPhone手機，生活過的還不錯。

阿公還吐露，孫女跟他同住時白白胖胖，被媽媽接走後隔年，受到好像骷髏頭，幼稚園老師雖然有發現傷勢，但孫女只說是自己跌倒；有次她將孫女接回家，準備3、4人份的餐點，沒想到還沒準備好，飯菜都被孫女一掃而空，他曾質問女兒是不是林男虐童，女兒卻說不知道。

雄院合議庭綜合相關事證，認為林男從2019年10月起至女童前年安置為止，長期讓女童吃不飽，時予毆打、掐頸成傷，造成女童生長曲線較同齡女童低下，且有生育遲緩狀況，安置後還會在半夜哭喊「不要打我」，哀求阿公別將她送回繼父手中，已嚴重影響女童發育及身心發展。