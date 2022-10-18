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夜店殺警案 曾威豪、劉芯彤各被判刑8年入監服刑

中央社／ 台北18日電

喧騰一時的台北巿夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤各遭判處有期徒刑8年定讞。台北地檢署日前已發出傳票，通知曾威豪、劉芯彤今天到案北檢執行科報到，發監執行。

曾威豪、劉芯彤於民國103年9月13日凌晨在台北市松壽路某夜店與安管人員發生衝突，蕭叡鴻（判刑13年定讞）糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

案件經一審、二審及三審部分定讞、部分發回；發回部分由高院更一審審理，更一審於去年5月10日判決曾威豪、劉芯彤等人7年至10年6月不等徒刑。

最高法院日前駁回上訴，曾威豪、劉芯彤各被判刑8年確定，其餘7名判刑定讞的被告與刑度分別是，王俊傑7年2月、張昱謙7年、樊豪7年6月、葉品成10年6月、張繼誠7年4月、劉瀚陽7年2月、王思凱8年。

其中，樊豪已因另案入監服刑，張繼誠囑託新北地檢署代為執行，台北地檢署日前發出傳票，要求曾威豪、劉芯彤等7人上午到執行科報到，入監服刑。

曾威豪、劉芯彤。圖／聯合報系資料照片
曾威豪、劉芯彤。圖／聯合報系資料照片

殺警案

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