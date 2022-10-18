聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜店殺警案 曾威豪、劉芯彤各被判刑8年入監服刑
喧騰一時的台北巿夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤各遭判處有期徒刑8年定讞。台北地檢署日前已發出傳票，通知曾威豪、劉芯彤今天到案北檢執行科報到，發監執行。
曾威豪、劉芯彤於民國103年9月13日凌晨在台北市松壽路某夜店與安管人員發生衝突，蕭叡鴻（判刑13年定讞）糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。
案件經一審、二審及三審部分定讞、部分發回；發回部分由高院更一審審理，更一審於去年5月10日判決曾威豪、劉芯彤等人7年至10年6月不等徒刑。
最高法院日前駁回上訴，曾威豪、劉芯彤各被判刑8年確定，其餘7名判刑定讞的被告與刑度分別是，王俊傑7年2月、張昱謙7年、樊豪7年6月、葉品成10年6月、張繼誠7年4月、劉瀚陽7年2月、王思凱8年。
其中，樊豪已因另案入監服刑，張繼誠囑託新北地檢署代為執行，台北地檢署日前發出傳票，要求曾威豪、劉芯彤等7人上午到執行科報到，入監服刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言