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男以「愛的小手」打同居女友2歲兒成傷 法官判刑1年

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市經營玩具店的王姓男子怪孩子不聽話，以「愛的小手」、棍子等物毆打同居女友的2歲兒子，造成幼童肝臟撕裂傷、身體四肢多處擦挫傷，直到玩具店有客人發現幼兒身上多處傷勢、報警送醫。台南地院法官依成年人故意傷害兒童罪、判王有期徒刑1年，案可上訴。

判決指出，王男和單親媽媽許女是2020年7月間在網路上結識，當時許女已育有1名年約兩歲的幼兒，同年7月底，許女帶著兒子到台南玩具店找王，並與王一起同居。

王與許女從2020年8月17日到24日期間，以孩子不聽話為由，兩人接續以徒手、「愛的小手」或棍子等物品毆打幼兒，致身上受有肝臟撕裂傷、四肢與軀幹多處擦挫傷、廣泛性的皮下血腫等傷害。直到8月24日晚間，玩具店有客人察覺幼兒身受多處傷勢、勇於報警舉發，由社工協助將身上傷痕累累的受虐兒送醫治療。

王自白坦承虐兒犯行，法官表示，王觸犯兒少福利權益保障法與刑法的成年人故意傷害兒童罪，王男僅因幼兒不聽話，未善盡保護、教養幼兒責任，與許女共同毆打幼兒成傷；所幸在法院審理時終能悔悟、坦承犯行，因此判處王男1年徒刑，許女部分已另案審結。

王男以孩子不聽話為由，以「愛的小手」、棍子等物毆打2歲幼兒，造成幼兒肝臟撕裂傷、身體四肢多處擦挫傷，被判1年徒刑。圖／本報資料照片
王男以孩子不聽話為由，以「愛的小手」、棍子等物毆打2歲幼兒，造成幼兒肝臟撕裂傷、身體四肢多處擦挫傷，被判1年徒刑。圖／本報資料照片

台南 兒子 社工

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