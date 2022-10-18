男以「愛的小手」打同居女友2歲兒成傷 法官判刑1年
在台南市經營玩具店的王姓男子怪孩子不聽話，以「愛的小手」、棍子等物毆打同居女友的2歲兒子，造成幼童肝臟撕裂傷、身體四肢多處擦挫傷，直到玩具店有客人發現幼兒身上多處傷勢、報警送醫。台南地院法官依成年人故意傷害兒童罪、判王有期徒刑1年，案可上訴。
判決指出，王男和單親媽媽許女是2020年7月間在網路上結識，當時許女已育有1名年約兩歲的幼兒，同年7月底，許女帶著兒子到台南玩具店找王，並與王一起同居。
王與許女從2020年8月17日到24日期間，以孩子不聽話為由，兩人接續以徒手、「愛的小手」或棍子等物品毆打幼兒，致身上受有肝臟撕裂傷、四肢與軀幹多處擦挫傷、廣泛性的皮下血腫等傷害。直到8月24日晚間，玩具店有客人察覺幼兒身受多處傷勢、勇於報警舉發，由社工協助將身上傷痕累累的受虐兒送醫治療。
王自白坦承虐兒犯行，法官表示，王觸犯兒少福利權益保障法與刑法的成年人故意傷害兒童罪，王男僅因幼兒不聽話，未善盡保護、教養幼兒責任，與許女共同毆打幼兒成傷；所幸在法院審理時終能悔悟、坦承犯行，因此判處王男1年徒刑，許女部分已另案審結。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言