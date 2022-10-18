男以「愛的小手」打同居女友2歲兒成傷 法官判刑1年

在台南市經營玩具店的王姓男子怪孩子不聽話，以「愛的小手」、棍子等物毆打同居女友的2歲兒子，造成幼童肝臟撕裂傷、身體四肢多處擦挫傷，直到玩具店有客人發現幼兒身上多處傷勢、報警送醫。台南地院法官依成年人故意傷害兒童罪、判王有期徒刑1年，案可上訴。

判決指出，王男和單親媽媽許女是2020年7月間在網路上結識，當時許女已育有1名年約兩歲的幼兒，同年7月底，許女帶著兒子到台南玩具店找王，並與王一起同居。

王與許女從2020年8月17日到24日期間，以孩子不聽話為由，兩人接續以徒手、「愛的小手」或棍子等物品毆打幼兒，致身上受有肝臟撕裂傷、四肢與軀幹多處擦挫傷、廣泛性的皮下血腫等傷害。直到8月24日晚間，玩具店有客人察覺幼兒身受多處傷勢、勇於報警舉發，由社工協助將身上傷痕累累的受虐兒送醫治療。