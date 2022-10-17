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吸金上億神隱 基泰建設董事長陳世銘200萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市公司基泰建設董事長陳世銘遭檢舉於2011至2014年間，涉嫌與公司總經理馮先勉等人，以投資境外不動產且保證獲利為由，向10餘名民眾違法吸金上億元。檢調日前兵分19路發動搜索，約談馮先勉及基泰主管、員工共10人，但當時陳世銘並未到案，他在神隱兩周後，今天終於接受約談，北檢複訊後以200萬元交保並限制住居。

據了解，陳世銘供稱境外不動產投資一事係由馮先勉主導，但檢調已掌握部分金流與他直接相關，恐難卸責。日前檢調第一波搜索時陳世銘未到案，向檢調表示身體微恙，北檢除掌握其行蹤外，由檢察官先將他限制出境，約定今天到案說明，稍早他移送北檢複訊時也未發一語。

檢調接獲檢舉，陳世銘、馮先勉等人涉嫌以投資大陸不動產合建案為由，對外招攬民眾吸金上億元，標榜投資不但保本，還可穩定獲利，前後共有10多人拿出上億元投資，最後領不到利息才驚覺被騙。檢調懷疑，陳、馮先等人涉嫌違反銀行法，從事未經主管機關核准的金融業務，本月3日發動第一波搜索、約談。

經北檢複訊，馮先勉以150萬元交保候傳，並限制出境、出海；基泰員工楊靜玟20萬元交保；時任開發部襄理胡永芳、基泰關係企業財團法人北市快樂一生慈善基金會董事翁金杏和基泰員工李佩伶等3人，各以10萬元交保，翁、李2人並限制住居。

馮先勉兒子馮樹廷、時任基泰開發部副理翁光輝、會計部副理兼代理發言人李秋雲、基泰法律顧問徐志明律師，以及合作廠商徐長勳等5人則限制住居。

基泰建設董事長陳世銘涉嫌違法吸金，經北檢複訊以200萬元交保。記者蔣永佑／攝影
基泰建設董事長陳世銘涉嫌違法吸金，經北檢複訊以200萬元交保。記者蔣永佑／攝影

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