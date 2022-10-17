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台中金屬烤漆大廠短繳空汙費10年 繳1.6億獲緩起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市金屬烤漆大廠「長○國際」涉嫌利用原物料「以多報少」的方式，讓台中市環保局核算的空汙費降低，從2011年犯行至2020年，檢警去年4月搜索，查扣關鍵帳冊，台中地檢署今偵結，認定犯罪事證明確，不過涉案人已坦承涉案，且就司法、行政等不法所得、罰鍰，以及改善空汙設備，已繳納支出1.6億元，處分緩起訴。

台中地檢署偵辦「長○國際」公司違反空氣汙染法案件，經檢察官偵查終結，認定該公司涉詐欺得利罪、空汙法申報不實等罪，犯罪事證明確，不過因全案被告都已坦承犯行，深表悔悟，另外該公司已繳回犯罪所得4696萬元，投資4700萬元添購高效能處理設備提升空氣汙染防制能力，犯後態度良好，因此以向空庫支付384萬元為條件，給予緩起訴處分。

台中地檢署表示，「長○國際」公司經台中市環保局追繳5年內漏繳空汙費6150萬元，依法裁處76萬元罰鍰，該公司等涉案被告，就司法、行政等相關不法所得、罰鍰，合併改善空氣汙染防制設備等，共計繳納並支出1.6億元。

檢警調查，「長○國際」從事金屬表面處理製造業，依法每年1、4、7、10月底，要向環保局申報前一季原物料等資料，計算空汙排放量後，合算空汙防制費金額後繳交市府，但公司前後任邱姓、蘇姓負責人，以及負責申報業務的吳姓員工等7人，為使公司能短繳空汙費，涉嫌從2011年第一季至2020年第四季，在每季申報時，以原料「以多報少」方式，降低空汙費。

全案由檢察官林俊杰指揮環保署、調查局行業調查處台中調查站、保七總隊三大二中等單位偵辦，運用智慧勾稽策略，掌握該公司短報事證，輔以科技蒐證，發現該公司未有效收集處理製程廢氣情事，經蒐證完成後，由檢察官林俊杰、周佩瑩在去年4月7日執行搜索，查扣關鍵帳冊，查獲該公司確有刻意短報製程原物料使用量，以短繳空汙費的犯罪情事。

台中市金屬表面處理大廠，10年來涉嫌短報空汙費，全案在去年4月間搜索，台中地檢署偵結，給予緩起訴處分。圖／台中地檢署提供
台中市金屬表面處理大廠，10年來涉嫌短報空汙費，全案在去年4月間搜索，台中地檢署偵結，給予緩起訴處分。圖／台中地檢署提供
台中市金屬表面處理大廠，10年來涉嫌短報空汙費，全案在去年4月間搜索，台中地檢署偵結，給予緩起訴處分。圖／台中地檢署提供
台中市金屬表面處理大廠，10年來涉嫌短報空汙費，全案在去年4月間搜索，台中地檢署偵結，給予緩起訴處分。圖／台中地檢署提供

檢察官 台中市 空氣汙染

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