律師騙很大！曾偽造判決騙人 他又因拿錢不辦事緩起訴

律師劉亞杰涉嫌偽造法院判決，因逾期未繳裁判費，不僅利用造假判決書誆騙當事人多年，在另個案件中，也因鑑定費用一事，向當事人誆稱不必出庭，再出庭謊稱當事人撤告，使當事人權益受損。去年1月他又因涉收受代辦費後卻沒處理被告，新北地檢署以劉亞杰與當事人和解，予以緩起訴處分。

檢方調查，劉亞杰去年1月4日，受一名程姓民眾所託處理債務糾紛，向另名欠債的黃姓民眾聲請假扣押19萬餘，劉亞杰收受程姓民眾支付代辦費2萬2千元、法院裁判費1千元後，卻拿錢不辦事、沒向法院聲請假扣押，讓程姓民眾氣得向他提告。

偵查時，劉亞杰坦承拿錢不辦事，並與程姓市民達成和解，檢方因此予以緩起訴處分。

劉亞杰此次已非第一次涉嫌誆騙委託當事人。台北地方法院判決指出，劉亞杰曾受一對夫婦委任，為他們的刑事案件提出附帶訴訟賠償，他卻因逾期未繳裁判費，使案件遭法院裁定駁回，劉為掩飾疏失，偽造法院判決書、判決確定證明書，以此誆騙夫婦多年。

劉亞杰又在另外一案中，擔任3名民眾的二審民事訴訟代理人，卻隱瞞鑑定費用，並因不願先墊付，向3人謊稱他不會到庭，要他們也不必到庭，自己卻到庭後向法院稱三名願意撤回告訴，使案件因撤告而判決確定，事後劉亞杰以新台幣5百萬元向3人和解。