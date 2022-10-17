檢警調廉巨頭齊聚防賄選 蔡清祥鼓勵適度報導查賄成果

法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗今齊聚台北地檢署舉辦的「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會，展現政府對於選舉查賄制暴的決心。蔡清祥表示，嚴辦就是最好的反賄選宣導，在不違反偵查不公開原則下，由媒體適度報導查賄成果，就是最好的宣導；邢泰釗則提醒，台北都會區仍有賄選，只是手法較細，執法不能欠缺警覺性。

今天與會的除蔡清祥、邢泰釗，還包括主辦方北檢檢察長林邦樑、檢察司長黃謀信、台高檢主任陳宏達、廉政署長莊榮松、刑事局長李西河、調查局廉政處長吳以公，可說檢、警、調、廉巨頭齊聚一堂。

蔡清祥致詞時表示，在選前最後階段，查賄的成果、成效不是只看數字，而是要看人民對檢警調廉整體查賄成果的感受，除加強橫向聯繫，防制選舉暴力，嚴防假訊息及境外資金介入，針對高風險熱區積極布雷外，嚴辦查賄制暴就是最好的反賄選宣導，在不違反偵查不公開原則下，由媒體適度報導查賄成果，就是對社會及民眾最好的宣導。

邢泰釗提醒，台北都會區仍有賄選，只是手法較細，查賄制暴不能欠缺警覺性，面對賄選手法日新月異，查賄是已涉及司法實務對法律構成要件的解釋，查賄人員必須要有周延且滴水不漏的偵辦技巧，而情資是查賄之母，首長更應讓人民感受到政府查賄的努力。