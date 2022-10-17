獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

公廣集團中華電視公司新聞台今年4月起連續出包，刊出「共軍導彈襲台」、「大屯火山爆發」等聳動標題，警方依社會秩序維護法造謠案移送8名媒體人員；台北地院認為，從業人員無造謠犯意、未製造實害，裁定不罰。

台北市警大安分局移送說，華視新聞今年4月20日到5月3日發出6次錯誤訊息，第1次，4月20日上午7時，在快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸，設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特工縱火施放爆裂物」。

第2次，同天上午9時快訊出現「大屯火山爆發岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹市區交通大亂」。

第3次，4月24日中午12時許、13時許的輔助播報圖卡，將行政院長蘇貞昌的職銜誤為「總統」。

第4次，4月30日上午9時許播報美國職棒時，誤植明尼蘇達「雙城」隊、芝加哥「白襪」隊的隊徽。

第5次，華視新聞在4月30日上午11時許的快訊內容，播出「上海日增1181萬確診近1個月新低」不實訊息。

華視第6次出包，是5月3日中午12時在新聞標題出現「蔡EE總統親自授階」，大安分局認為，8名從業人員違反社維法，移請裁處。

台北地院調查，華視播報新聞使用的機器設備並無故障，負責快訊的編輯人員電腦採實體隔離，無法與外界聯絡，可排除駭客入侵。

調查指出，第1案，因華視受新北市政府委託製作防災影片，由導播中心陳姓召集人製作，陳貪圖方便，變更字幕路徑，錄製完畢未將系統還原，致晨間新聞播送出不實訊息。

第2案，是代總經理陳雅琳決定以快訊刊載「新北市遭共軍導彈擊中」更正說明，在與編輯中心黃姓副主任討論後，請周姓資深編輯整備，但林姓助理導播不熟稔操作流程，造成不實訊息送出。

第3案，是因工作人員疏失，修圖過程漏未更正，且沒人即時發覺錯誤，才造成後續播出錯誤訊息。

第4案，是因圖檔路徑連結錯誤，造成播送錯誤訊息，吳姓助理導播在警詢時已坦承疏失，錯置職棒球隊圖卡。

第5案，是周姓資深編輯誤植，周警詢時承認是個人作業疏失，導致誤植跑馬燈的內容。

第6案「蔡EE總統」部分，則是彭姓製作人誤將代碼誤植於快訊文字，彭在警詢時也坦承是個人問題。

法官認為，沒有證據證明華視新聞台8人明知不實散布於眾，縱然新聞不實，仍可透過其他方式將虛偽錯誤揭發，與處罰要件不符。

裁定指出，經向新北市警察局、鐵路管理局、中央氣象局、新北市交通局、交通部航港局確認，6次不實訊息沒有造成損害，只「新北市遭共軍導彈擊中」有人在網路表達意見，相關訊息沒有影響公共安寧，裁定不罰。