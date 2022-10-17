吸金上億神隱兩周 基泰建設董事長陳世銘移送北檢複訊

上市公司基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產且保證獲利為由，向10餘名民眾違法吸金上億元。台北地檢署本月3日指揮調查局北機站兵分19路發動搜索，並約談馮先勉及基泰主管、員工共10人，陳世銘則在神隱兩周後，上午至北機站接受約談，稍早移送北檢複訊。

據了解，陳世銘在日前檢調第一波搜索時未到案，並向檢調表示身體微恙，北檢除掌握其行蹤外，由檢察官先將他限制出境，約定今天到案說明，他移送北檢複訊時則未發一語。

檢調接獲檢舉，基泰陳世銘、馮先勉等人涉嫌以投資大陸不動產合建案為由，對外招攬民眾吸金上億元，標榜投資不但保本，還可穩定獲利，前後共有10多人拿出上億元投資，最後領不到利息才驚覺被騙。

檢調懷疑，陳世銘、馮先勉等人涉嫌違反銀行法，從事未經主管機關核准的金融業務，本月3日發動搜索、約談。北檢複訊後，諭知馮先勉以150萬元交保候傳，並限制出境、出海。