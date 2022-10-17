搭乘飛機時用手機通話 她違反「公民通識」判罰金2萬元

李姓女子搭乘國內航班飛機時用手機講電話，移送法辦，檢方依民航法非法使用干擾飛航通訊之器材罪起訴她，李女認罪，台北地院判她罰金2萬元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

乘坐航空器禁止使用行動電話通話，是公民通識，乘客搭飛機時空服員也會提醒，實務上，檢警利用非法使用干擾飛航通訊之器材罪辦案，並不多見。

2022年7月3日，李女搭乘華信航空AE370班次自馬公飛松山機場班機，當天下午3時許，用手機與人通話，檢方起訴她，李女自白犯罪，法院裁定以簡易判決處刑。

法官審理認為，李女在飛機上使用通訊器材，容易干擾飛航通訊、危害航空安全，不過，她犯後坦承犯行，審酌犯罪動機、手段，考量她自述高中畢業、目前從事寵物美容工作，依法量刑。