搭乘飛機時用手機通話 她違反「公民通識」判罰金2萬元
李姓女子搭乘國內航班飛機時用手機講電話，移送法辦，檢方依民航法非法使用干擾飛航通訊之器材罪起訴她，李女認罪，台北地院判她罰金2萬元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。
乘坐航空器禁止使用行動電話通話，是公民通識，乘客搭飛機時空服員也會提醒，實務上，檢警利用非法使用干擾飛航通訊之器材罪辦案，並不多見。
2022年7月3日，李女搭乘華信航空AE370班次自馬公飛松山機場班機，當天下午3時許，用手機與人通話，檢方起訴她，李女自白犯罪，法院裁定以簡易判決處刑。
法官審理認為，李女在飛機上使用通訊器材，容易干擾飛航通訊、危害航空安全，不過，她犯後坦承犯行，審酌犯罪動機、手段，考量她自述高中畢業、目前從事寵物美容工作，依法量刑。
判決說，案子中「犯罪所用的行動電話」雖為李女所有，但屬於她日常生活聯絡的器具而非「專供犯行所用之物」，不必宣告沒收。
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