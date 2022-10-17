源自宋代祭田的祭祀公業違男女平權？ 憲法法庭明辯論

淵源遠溯宋代祭田的祭祀公業，目的在慎終追遠、維繫宗族制度，但祭祀公業條例規定「本條例施行前已存在之祭祀公業…無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）。」「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。」衍生性別平權、財產權、契約自由爭議，憲法法庭明行言詞辯論。

台灣的祭祀公業除源自宋代，由共同捐獻的不動產每年所生孳息供祭祀活動開銷，對維繫宗族有物質與精神實質意義。因祭祀公業擁有相當多的財產，難免成爭奪的目標，台灣社會漸由農業社會演變為工商業社會，人口流動性大，派下多散居各地，親屬關係逐漸疏遠，派下範圍確定日趨困難 ，因此祭祀公業自1956年起，及由各鄉鎮市公所依一般行政命令受理公告後核發派下全員證明書，目的是「健全祭祀公業土地地籍管理，促進土地利用」。

本案聲請人陳純美、陳文祥、葉陳月娥為高雄市「祭祀公業李祿」的設立人李春長的次男李屋所生獨生女陳奥的繼承人。派下員李屋1956年死亡後，僅有陳奧1人為繼承人，並自當時起負責祭祀李氏祖先至2012年死亡為止；2014年「祭祀公業李祿」申報派下員時，李屋被登載為「養子」而遭認定無派下權，連同陳奥一脈的陳純美、陳文祥、葉陳月娥都被排除，經提起確認派下員訴訟，雖已確認李屋 為「祭祀公業李祿」的派下員 ，但陳純美等3人仍遭否認。

祭祀公業條例第4條第1項規定後段「無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）。」同條第2項「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。該女子招贅夫或未招贅生有男子或收養男子冠母姓者，該男子亦得為派下員。」第3項「派下之女子、養女、贅婿等有下列情形之一者，亦得為派下員：一、經派下現員三分之二以上書面同意。二、經派下員大會派下現員過半數出席，出席人數三分之二以上同意通過。」第5條又規定「本條例施行後，祭祀公業及祭祀公業法人之派下員發生繼承事實時，其繼承人應以共同承擔祭祀者列為派下員。」

陳純美等人認為條文牴觸憲法第7條平等權、第14條結社權、第15條財產權和第22條契約自由，聲請憲法法庭解釋。

內政部認為，第5條規定有關派下員的認定，是以有無「共同承擔祭祀」為標準，非侷限於性別認定，雖然從形式上來看，會令人懷疑是不是規定「男系子孫」，但實質上未排除「未承擔祭祀者」的派下員資格。而祭祀公業財產本質上是「公產」而非私產，內政部也不認為條例有侵害財產權。

內政部也認為祭祀公業類似宗教團體，國家應予高度自治空間，祭祀公業派下員因祭祖共同價值，自宋代「祭田」制度以來即由男性子孫擔任，難謂「未承擔祭祀責任」者 （並未限於女性） 有自由加入祭祀公業的結社權利。

內政部認為祭祀公業條例的規定在條例施行前後都有明確的規範，在條例施行前落實民法第1條規定，在法無規範下依習慣定之，以維護法的安定性，也保障派下員不因追溯而侵害其權益。條例施行後，明定繼承人應以共同承擔祭祀者列為派下員，不因性別而有差異，認為聲請人有誤解。

如果憲法法庭認定違憲而變更派下員的認定，內政部認為將影響祭祀公業既有運作，破壞安定性，信賴保護原則，更與多數人民對「祭祖」的感情不符，非明智之舉。