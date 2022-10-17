被控賣毒害她猝死摩鐵 女缺錢沒買成 藥頭判無罪

高雄陳姓女子和鄭姓男子相約到汽車旅館開毒趴，沒料隔天陳女卻猝死床上，解剖死因為濫用藥物，檢警根據陳女通話紀錄，循線查到涉嫌賣毒給陳女的黃姓男子，偵結將黃依毒品危害防制條例起訴。高雄地院審理後，發現陳女因缺錢，當天黃男並未將毒咖啡賣給陳女，因罪證不足，判黃男無罪。

判決指出，2020年6月12日下午1時許，陳女與鄭男相約到摩鐵開房，隔天清晨5時許，狂歡結束的鄭男外出買飲料，將車上的毒咖啡包、吸管、紙杯丟到超商垃圾桶，回到房間卻發現陳女已猝死床上，送醫急救後宣告不治，警方根據周邊監視器畫面，到鄭男丟棄垃圾的超商，扣到4包毒咖啡殘渣及吸管、紙杯。

陳女相驗解剖後，死因釐清為濫用藥物致死，體內驗出毒品成分，與超商扣得的毒咖啡殘渣相符，檢警根據陳女通訊紀錄，循線查出黃姓藥頭涉有重嫌，偵結後依販賣二級、三級毒品等罪，將黃男起訴，且因毒咖啡混和多種毒物，黃得加重二分之一徒刑。

高雄地院審理時，黃男喊冤，稱他當天雖然有和陳女見面，但陳身上錢不夠，想要「賒帳」跟他買5包毒咖啡，但他不願讓陳女賒帳，當天根本沒賣毒咖啡包給陳女。

雄院合議庭勘驗鄭男證詞，起初鄭男否認陳女曾向他借錢購買毒咖啡，但後來幾次約詢，坦承曾借1000元給陳女，鄭男還稱，當天他身上只帶2800元，房間錢1600元還是他先代墊，身上錢不多，只借陳女1000元。鄭男還稱，當時他先載陳女到中華五路找朋友，陳女上車沒多久，就從包包拿出紙杯、毒咖啡混和喝下去。

但合議庭發現，陳女的紙杯印有旅館的知名廣告台詞，而該間旅館，即是陳女與鄭男投宿的汽車旅館，另根據中華五路監視器畫面，陳女下車、上車再到摩鐵，其間歷時約僅1小時，怎可能在車上就將4包毒咖啡飲用完畢，不採信鄭男說法。

另外，黃男1包毒咖啡賣400元，若陳女購入4包，得花費1600元，但陳女身上現金不足，連坐計程車錢都不夠，才會請鄭男到大寮載她，黃男跟陳女也無交情，不可能以低價或成本價，將4包毒咖啡賣給陳女，陳女上車時，監視器也未拍到她手上拿有毒咖啡包，且黃男遭查獲時，查獲毒咖啡外包裝也與陳女飲用的不同。