詩人楊牧之子偷吃小10歲空姐 醫師正宮怒求償結果出爐

已故詩人楊牧（本名王靖獻）的兒子王常名被控和小10歲的余姓空姐發生婚外情，兩人多次出遊入住五星級飯店，還匯款資助余女。王的醫師妻子憤而提告求償150萬元，台北地方法院判王和余女應連帶賠償50萬元，可上訴。

楊牧是台灣知名的詩人，曾被譽為華人最有希望獲諾貝爾文學獎，他2020年3月13日逝世，享壽80歲，蔡英文總統也頒贈褒揚令；楊牧的兒子王常名也在父親的追思音樂會上，演奏小提琴呼應父親作的詩句。

身為醫美醫師的王妻提告主張，她和王常名結婚7年，婚後住在美國西雅圖，但2020年起因新冠肺炎疫情影響，王返台居住，而她為了維持綠卡資格，無法長期離開美國；去年開始，王要求離婚，她才發現丈夫因時常搭飛機，2018年起和擔任空服員的余女交往，兩人數度共同出國新加坡、法國日本等。

王妻指出，丈夫和余女去年3月間一起去台南、墾丁、高雄遊玩，同住香格里拉台南遠東國際大飯店、墾丁凱撒大飯店、晶英國際行館等高檔飯店，王還以「FAMILY SUPPORT」名義匯款資助余女，丈夫為了離婚還一再對她口出惡言等，提告要求兩人連帶賠償150萬元。

王常名否認侵害妻子的配偶權，稱妻子婚後只在乎美國居流權，無心經營婚姻，兩人自2019年起早已感情不睦，並表示自己在美國出生、成長、求學、工作，不了解台灣法令；至於匯款給余女，只是支付請余女代購手表的款項。

余女也否認當「小三」，供稱王沒有任何記載有無配偶的證件可供查證，她直到去年6月經王告知要返美辦離婚程序，才知道王已婚。

法院認為，東華大學2020年底替楊牧舉辦追思音樂會，王的叔叔致詞時曾感謝王妻一同參與，音樂會也經媒體報導，當時余女已和王交往，縱使沒有出席，也會關切、注意，應可知王沒有和妻子離婚。