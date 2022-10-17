洽公飆罵技士嗆「乎死」 包商賠錢 判決書還要貼布告欄

高雄吳姓包商前年7月到仁武區公所洽公時，和經建課曾姓技士爆發爭執，飆粗口痛罵，接著打電話撂友人到場助陣，稱「林北今天要見血」、「要乎你死」等，橋頭地院依恐嚇罪，判吳男2月徒刑，民事部分，橋院一審判吳男應賠6萬元，曾男上訴後，高雄高分院判吳應再賠償235元，並在區公所公布欄貼刑事判決書7天。

判決指出，吳男和曾男熟識，前年7月6日上午8時許，吳男到仁武區公所2樓洽公，曾男起身和吳男打招呼時，卻遭對方以髒話回應，吳男接著對曾男連飆三字經，隨後拿起電話，撥打給3名友人撂人到場助勢，再向曾男恫嚇「林北今天要給你撞」、「林北今天要乎你見血」、「林北要乎你死（均台語）。」

除了言語恐嚇，吳還作勢拿起桌上木製公文盒丟向曾男，當時正值上班時間，誇張行徑被在場的5名公所行政人員、3名里長直擊，曾男事後也飽受精神折磨，求助精神科，身心承受巨大壓力。

吳男經橋頭地檢署偵查後，被依恐嚇危害安全罪起訴，橋頭地院審理時，吳男否認恐嚇，稱他當時並不是要找曾男，但橋院綜合現場相關事證，判吳男2月徒刑，得易科罰金。

民事部分，曾男主張吳男當時行徑，造成他身心承受巨大壓力，向吳男求償精神慰撫金100萬元，及訴訟往來的花費、醫藥費20萬元，合計索賠120萬，並要求吳在報紙刊登橋院刑事判決書，並將判決書發函給公所4個單位。。

橋頭地院審理時，吳男不爭執刑事判決結果，但曾男看身心科並未提出其他單據證明，精神慰撫金就求償100萬，且將刑事判決登報及發函給仁武區公所等4個單位，形同讓全國民眾知道兩人爭執，不符比例原則，他只願賠償5萬元。

橋院法官認為，將判決書登報或發函給區公所單位，並非回復名譽適當方式，且判決書經上網公開，任何人均可查詢，不需要再發函給區公所，綜合兩人經濟、家庭背景，判吳要賠償精神慰撫金6萬元、醫療費用520元。

曾男不服上訴，改要求吳男在仁武區、大樹區公所、活動中心等3處，刊登刑事判決書7天，並改求償112萬餘元。