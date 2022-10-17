影／租台中清水土地倒強酸汙染環境 槽車車主收押

台中市環保局7日獲報，不肖業者承租清水區土地開挖、傾倒強酸，經通報台中地檢署，指揮保七總隊三大二中介入偵辦，8日帶回陳姓槽車車主、李姓司機與陳姓土地承租人，經訊問後，認3人涉有重嫌，向法院聲押，其中陳姓車主遭裁定羈押禁見。

台中地檢署在7日下午4時許接獲台中市環保局通報，清水區一處工廠後方空地，遭不肖業者開挖土地後，傾倒不明強酸廢液，汙染土地、水源，中檢第一時間透過檢警環查緝小組通報資訊平台，責成檢察官陳祥薇指揮，由保七總隊第三大隊第二中隊與環保局介入偵辦。

全案在8日時搜索，帶回陳姓槽車車主（39歲）、李姓司機（37歲）、陳姓土地承租人（50歲）等3人，經檢方訊問後，認定陳等3人，涉嫌違反廢棄物清理法，犯罪嫌疑重大，且對案情避重就輕，向台中地院聲請羈押。

台中地院審理後，裁定陳姓車主收押禁見，陳姓承租人以5萬元交保、限制住居，李姓司機則是限制住居，台中地檢署在12日針對陳姓承租人的交保裁定，提出抗告，法院仍在審理中。

台中市環保局表示，第一時間已派員抽除坑洞內廢酸液，另為有效防止污染範圍擴大，同時採驗地下水水質，通報自來水公司檢視周邊，是否有使用地下水，暫緩作為民生供水使用。