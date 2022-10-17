快訊

「台灣治安比馬國好100倍」遭馬國網友私訊恐嚇 高大成這樣反制

中重症+177！曾接種2劑 6歲童新冠後罹MIS-C仍在一般病房治療中

直播／疫情終於下降！本土確診增28,806例 較上周一減少10.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／租台中清水土地倒強酸汙染環境 槽車車主收押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市環保局7日獲報，不肖業者承租清水區土地開挖、傾倒強酸，經通報台中地檢署，指揮保七總隊三大二中介入偵辦，8日帶回陳姓槽車車主、李姓司機與陳姓土地承租人，經訊問後，認3人涉有重嫌，向法院聲押，其中陳姓車主遭裁定羈押禁見。

台中地檢署在7日下午4時許接獲台中市環保局通報，清水區一處工廠後方空地，遭不肖業者開挖土地後，傾倒不明強酸廢液，汙染土地、水源，中檢第一時間透過檢警環查緝小組通報資訊平台，責成檢察官陳祥薇指揮，由保七總隊第三大隊第二中隊與環保局介入偵辦。

全案在8日時搜索，帶回陳姓槽車車主（39歲）、李姓司機（37歲）、陳姓土地承租人（50歲）等3人，經檢方訊問後，認定陳等3人，涉嫌違反廢棄物清理法，犯罪嫌疑重大，且對案情避重就輕，向台中地院聲請羈押。

台中地院審理後，裁定陳姓車主收押禁見，陳姓承租人以5萬元交保、限制住居，李姓司機則是限制住居，台中地檢署在12日針對陳姓承租人的交保裁定，提出抗告，法院仍在審理中。

台中市環保局表示，第一時間已派員抽除坑洞內廢酸液，另為有效防止污染範圍擴大，同時採驗地下水水質，通報自來水公司檢視周邊，是否有使用地下水，暫緩作為民生供水使用。

另外協調大甲幼獅工業區，同意槽車抽除遭汙染的地下水協助進場處理，藉由移除污染降低擴散疑慮，也請位於汙染地點周邊約250公尺內住戶，在檢測結果尚未出具前，不要使用地下水。

台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝
台中市環保局獲報有不肖業者，租賃清水區土地開挖倒強酸廢液，檢警8日帶回3人，其中陳姓車主遭羈押。記者陳宏睿／翻攝

承租人 地下水 車主

延伸閱讀

求職好消息！ 南市環保局招考清潔隊臨時人員300名

桃園埤塘的魚是野生的？ 自認「地主」告釣客偷魚吃癟

短期連續繼承財產 注意稅事

張善政被酸「土地公」 羅智強怒：怎和蔡英文家相比？

相關新聞

涉投資大陸房產吸金上億 基泰建設董事長陳世銘到案

上市公司基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產且保證獲利為由，向10餘名民眾違...

獨／高雄警員性侵芳療館按摩女 違法情節重大遭停職　

高市警局一名馬姓警員，今年1月初至左營區一家芳療館消費，遭控有意和越南籍芳療師發生性行為，遭女方拒絕後，竟以手指試圖性侵...

桃園埤塘的魚是野生的？ 自認「地主」告釣客偷魚吃癟

許姓男子在新屋一處埤塘釣魚，自稱地主的楊姓男子發現、阻止並提告，桃園地檢署依竊盜未遂罪起訴；一審認為楊未取得埤塘坐落土地...

洽公飆罵技士嗆「乎死」 包商賠錢 判決書還要貼布告欄

高雄吳姓包商前年7月到仁武區公所洽公時，和經建課曾姓技士爆發爭執，飆粗口痛罵，接著打電話撂友人到場助陣，稱「林北今天要見...

影／租台中清水土地倒強酸汙染環境 槽車車主收押

台中市環保局7日獲報，不肖業者承租清水區土地開挖、傾倒強酸，經通報台中地檢署，指揮保七總隊三大二中介入偵辦，8日帶回陳姓...

3惡警抓逃逸移工勒索要錢 有無認罪悔意最終下場差很多

台北市警察局大同分局前警員林長玲、林奕輝、蔡志偉，利用盤查逃逸移工的機會，以不移送移民署為交換條件，向移工索賄1萬至3萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。