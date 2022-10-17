3惡警抓逃逸移工勒索要錢 有無認罪悔意最終下場差很多
台北市警察局大同分局前警員林長玲、林奕輝、蔡志偉，利用盤查逃逸移工的機會，以不移送移民署為交換條件，向移工索賄1萬至3萬元或強索金項鍊，3人被依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴，最高法院判林長玲9年2月、蔡志偉8年徒刑，全案定讞。
另外，林奕輝更一審判2年，宣告緩刑5年，服60小時義務勞務，因未上訴而確定。
林長玲、林奕輝和蔡志偉2012年10月至2014年8月間在大同分局建成派出所擔任警員，目前林長玲在當保全，林奕輝為業務助理，蔡志偉則擔任技術員。
林長玲2012年至2014年間在台北車站附近查緝RUCI ROSALINAH等多名逃逸外籍移工，卻未將逃逸移工移送移民署收容，反而索取1萬多至3萬元不等賄款或黃金項鍊，再縱放，林奕輝、蔡志偉之後也加入索賄行列。
但林長玲等人2014年3月30日執行取締行人違規專案，查到逃逸移工SUGIATI，林長玲要求2萬元賄賂，但SUGIATI的友人拒絕，他們未得逞。
一審認為，林長玲等人身為司法警察，執掌犯罪偵查，卻沒戮力從公，反而藉查緝逃逸移工而藉端勒索財物、要求賄賂，有辱官箴清譽，讓人民喪失對國家公務機關公正執法的信賴，且嚴重影響我國的國際形象，不宜薄懲。一審判林長玲10年、林奕輝4年、蔡志偉9年4月徒刑。
更一審指出，林長玲單獨收受的賄賂共7萬9千元，縱放逃逸移工6次。而3人在2014年3月15日、7月13日在台北火車站附近一同收受逃逸移工賄賂共3萬3千元，縱放2次。林長玲在更一審審理時翻供，與蔡志偉都否認犯罪，合議庭不採信。
更一審認為3人犯違背職務收受賄賂罪，損害警察風紀至鉅，考量林長玲在偵查、原審期間認罪並繳交犯罪所得，原本符合減刑條件，但他卻在更一審時否認，改稱先前認罪「是為了交保」，因此判他9年2月徒刑。而蔡志偉則毫無悔意，判刑8年。
更一審認為林奕輝在長達近7年的偵審程序中勇敢面對錯誤，除積極與移工和解，至今仍持續捐款至台灣國際勞工協會，且案發時他才27、28歲，宣告緩刑讓他有自新的機會，案件未上訴而確定。
林長玲、蔡志偉上訴第三審，最高法院認為更一審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言