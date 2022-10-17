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朱立安詐騙林百里妻子在押 犯罪所得2.5億喊價50萬想交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人推銷基金詐財2億5000萬元，今年7月起訴後羈押；朱女喊價以50萬元具保停押，台北地院認為保金過低、與犯罪所得不成比例，裁定本月20日起延長羈押2月。

裁定指出，朱立安於2022年7月20日起訴，涉犯非法銷售境外基金罪、非法經營銀行業務罪，詐欺取財罪、行使偽造私文書罪嫌疑重大，一度命以2000萬元具保，但她覓保無著，現羈押在案。

法官日前訊問朱女，認為依檢方起訴，朱女與在逃共犯非法吸金1億1000萬元，再於2016年1月至2020年詐騙投資人1億4000萬元，朱女未來可能面臨高額刑事沒收及民事求償，有逃亡或然率。

法官認為，朱女曾擔任多間境外公司負責人，又曾任香港鏵亞證券公司董事，在香港開設有金融帳戶，她有在海外工作的能力，有逃亡之虞。

朱立安稱，她在很困難的時候都沒有丟下爛攤子跑掉，一直在尋求解決之道，希望具保金額可以在50萬元以內，不過，法官認為，朱立安詐騙金額高，受害者多，卻僅願提供50萬元保證金，保金不成比例，難以形成強制力，裁定延押。

檢方起訴書，朱立安向何莎等被害人謊稱是證券公司董事，推銷「AXIS」基金，稱不會有任何風險，3年屆滿可全數贖回，為了取信於何莎，帶何莎至辦公室參觀，何莎於2014年、2016年匯出420萬元人民幣、100萬美元約合台幣近5000萬元的款項給朱女。

朱立安(圖)向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗推銷基金詐財2億5000萬元，喊價以50萬元具保停押。本報資料照片
朱立安(圖)向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗推銷基金詐財2億5000萬元，喊價以50萬元具保停押。本報資料照片

香港 詐騙 人民幣

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