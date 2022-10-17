男子缺錢花用當提款車手 獲利8千法官判刑1年2月

朱姓男子因缺錢花用，加入詐欺集團當提款車手，取得黃姓被害人提款卡，共盜領15萬元後交給上手獲得8千元報酬。台南地院依朱觸犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，朱於去年12月間，加入詐騙集團當提款車手，再由詐騙集團成員去年12月間，假冒法院人員向黃姓被害人謊稱涉及不法犯行，須交付他銀行帳戶提款卡以供監管，黃依指示交付帳戶提款卡給朱。

朱再依詐騙集團成員指示，持黃帳戶提款卡，先於去年12月28日12點24分，在台南市歸仁區某超商門市自動櫃員機，持黃提款卡，提領8萬元。再於同一天12點50分，在歸仁區高鐵車站台南站自動櫃員機 ，提領7萬元。朱共領得15萬元後交給集團上手，從中獲取8000元報酬。事後，黃姓被害人發覺受騙報警法辦、起訴。