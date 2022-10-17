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男子缺錢花用當提款車手 獲利8千法官判刑1年2月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

朱姓男子因缺錢花用，加入詐欺集團當提款車手，取得黃姓被害人提款卡，共盜領15萬元後交給上手獲得8千元報酬。台南地院依朱觸犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，朱於去年12月間，加入詐騙集團當提款車手，再由詐騙集團成員去年12月間，假冒法院人員向黃姓被害人謊稱涉及不法犯行，須交付他銀行帳戶提款卡以供監管，黃依指示交付帳戶提款卡給朱。

朱再依詐騙集團成員指示，持黃帳戶提款卡，先於去年12月28日12點24分，在台南市歸仁區某超商門市自動櫃員機，持黃提款卡，提領8萬元。再於同一天12點50分，在歸仁區高鐵車站台南站自動櫃員機 ，提領7萬元。朱共領得15萬元後交給集團上手，從中獲取8000元報酬。事後，黃姓被害人發覺受騙報警法辦、起訴。

法官認為，朱不思循正當管道獲取財物，為牟取不法報酬，加入詐欺集團擔任取款車手，提領後旋即交付上手，以隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間信任關係，造成被害人財產損失及精神痛苦。考量朱犯後坦承犯行，還沒有和被害人達成民事和解賠償損失等一切情狀，量處其刑。

朱姓男子加入詐欺集團當提款車手，共提領被害人所有15萬元後交給上手獲得8千元報酬。台南地院依朱觸犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月。圖／本報資料照片
朱姓男子加入詐欺集團當提款車手，共提領被害人所有15萬元後交給上手獲得8千元報酬。台南地院依朱觸犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月。圖／本報資料照片

詐騙集團 詐欺 車手

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