桃園埤塘的魚是野生的？ 自認「地主」告釣客偷魚吃癟

許姓男子在新屋一處埤塘釣魚，自稱地主的楊姓男子發現、阻止並提告，桃園地檢署依竊盜未遂罪起訴；一審認為楊未取得埤塘坐落土地的所有權，判許無罪。台灣高等法院認為埤塘曾供桃園市農業局辦農業博覽會，一般人對埤塘的認知是由國家管理的公共天然景觀，非私人池塘，埤塘裡的魚也被認為是野生的，駁回檢方上訴確定。

桃園有「千塘之鄉」名號，埤塘與水圳綿密，是世界上少有的景觀。

楊姓男子指控，去年7月18日傍晚，許姓男子在光電水塘垂釣，竊取「他的魚」。

許姓男子承認釣魚，但否認竊盜，他認為現場是公園化的埤塘，因此可以垂釣。許說，事發前一個星期，楊確實有制止他垂釣，並表示埤塘是他的，但當時他沒有釣魚，只是向其他釣客詢問「可不可以釣魚？」「有沒有人承租放養？」

律師辯護稱，爭議的埤塘坐落的地號土地屬行政院農業委員會農田水利署所有，楊共有的同段地號土地位於埤塘外的坡地上，且楊出具讓渡書的出讓人也不是地號土地的權利人，楊是否確經讓渡該地及埤塘內魚隻，大有可疑。

高院認為，事發地埤塘坐落的土地所有人為桃園農田水利會與葉姓、姜姓地主，楊共有的同段兩地號土地上為部分步道，且這個埤塘未經農田水利署桃園管理處簽訂魚介承購合約。楊到庭證稱，他提出的授權書授權人是葉姓、姜姓地主的繼承人，買賣正進行中，「還沒有買到」。高院認定楊迄今未取得埤塘坐落土地的所有權，埤塘的魚隻養殖權限亦未授權他人。