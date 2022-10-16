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家暴男不滿前妻報警 拿刀插嘴逼脫光夾在鼠蹊部侮辱

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣陳姓男子有家暴犯行，去年間不滿前妻持保護令向警報案，持刀找上前妻報復，除持刀刺入前妻嘴裡，還將自己與前妻的衣服脫光，關在房間內，把前妻頭夾在大腿鼠蹊部處侮辱，過程中造成前妻多處傷勢，警方獲報到場後以辣椒水制伏陳，二審仍判陳2年6月徒刑。

判決指出，南投縣陳姓男子有家暴紀錄，前妻領有家暴保護令，陳也曾因違反保護令，遭判拘役30天確定，去年3月10日，陳要到前妻住處被拒絕，陳前妻向警方報案，陳被警方帶回問話，陳認為前妻此舉讓他沒面子，因此隔天即到前妻住處外埋伏。

陳男看到前妻打開大門要取機車外出時，趁隙衝近屋內，將大門關上，還把前妻與機車推倒在地，打喊「你為何要這樣對我，讓我沒面子」，陳坐在前妻身上，將預藏小刀插進前妻嘴裡，抵在右下角牙齦附近。

陳前妻抵抗，陳拿刀割傷前妻手腕，還用手掐住前妻脖子，不顧前妻掙扎，強行將妻子拖入房間內，接著將自己與妻子的衣物脫光，把房門反鎖，強行把前妻頭部夾在自己大腿鼠蹊部附近侮辱，過程中造成前妻喉嚨出血、頸部掐痕、手腳多處擦挫傷等傷勢。

鄰居因聽到有聲響過大，加上期間陳前妻哭喊救命，鄰居報警後，警方到場破門，進入屋內後發現陳持刀架在前妻脖子上，還揮舞小刀欲攻擊警方，警方利用辣椒水制伏陳，將全案依家暴殺人未遂罪，移送法辦。

一審認定，陳的犯行構成違反保護令、妨害自由、恐嚇與強制罪，不過全案陳前妻已無條件與陳和解，加上陳已承認犯案，依法判刑2年6月，陳認量刑過重，上訴二審，但二審仍採一審認定，駁回訴請，仍可上訴。

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南投縣陳姓男子在去年間涉嫌持刀恐嚇前妻，逼前妻脫光侮辱，二審維持原判，仍判刑2年6月。示意圖／聯合報系資料照片
南投縣陳姓男子在去年間涉嫌持刀恐嚇前妻，逼前妻脫光侮辱，二審維持原判，仍判刑2年6月。示意圖／聯合報系資料照片

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