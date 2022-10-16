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登山客闖雪霸保護區罰3千：過重 一審免罰二審逆轉要罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

梁姓登山客等3人去年間未經許可，進入雪霸保護區，分別吃上3000元罰單，梁以罰款金額過重，不合比例等理由，聲請撤銷，一審採信撤銷，二審逆轉，認國家公園法罰鍰多年未修，最高罰額僅銀元1000元（台幣3000元），且梁行為有嚴重違失，裁罰3000元合理，撤銷一審判決，判罰確定。

判決指出，梁姓男子等3名登山客，在去年8月31日被保七總隊第五大隊的警員發現，在未經許可下，進入雪山步道0.5公里處，而該處是雪霸國家公園生態保護區，據此以違反國家公園法，對3人開出各3000元罰單。

梁等3人不服提出訴願遭駁回，梁向苗栗地院提起行政訴訟，辯稱，三人都是在武陵農場買票後進入，因現場標示不明，才讓走進管制區，而且雪霸分隊舉發的警員，在案件說明中記載，他們是被登山口管理員、山友多次勸導，仍屢勸不聽入山，與事實不符。

梁也辯稱，因過失進入保護區的時間短，沒有破壞園區一草一木，但到場警員沒有勸導，直接以為高金額3000元開罰，違反比例原則，聲請撤銷罰單。

苗栗地院認定，相關標示清楚，取締過程也沒有違法，也無嚴重瑕疵，導致處分無效的狀況，不過雪霸國家公園未依違規情節，一律裁罰3000元，有違反比例原則，裁量怠惰的違法，因此撤銷處分，判3人免罰，雪霸國家公園不服提出上訴。

台中高等行政法院審酌，國家公園法是在1972年施行，當時法定最高罰鍰僅1000元銀元（合台幣3000元），但當年人均GDP（國內生產毛額）僅有530美元，但如今台灣人均GDP已達3.3萬美元，而現行罰則顯然過低、不合時宜。

法官指出，生態保護區的環境、動植物，可能因人違規進入而受影響，無論故意或過失，違法客觀事實，已對生態保護區環境造成干擾，有裁罰必要，而雪霸國家公園，審酌梁等人違規行為後，認定有違反國家公園法的嚴重違失，裁罰最高額3000元，並無不合，撤銷一審判決，判3人得罰，全案確定。

梁姓登山客等3人去年闖雪霸保護區，分別吃上3000元罰單，梁辯稱違反比例原則或一審採信，判免罰，二審逆轉，判罰確定。圖／雪霸國家公園管理處提供
梁姓登山客等3人去年闖雪霸保護區，分別吃上3000元罰單，梁辯稱違反比例原則或一審採信，判免罰，二審逆轉，判罰確定。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園 罰單

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