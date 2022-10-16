不顧人工受孕苦 夫每月10萬養酒店妹 正宮提告僅賠這數

台中市一名人妻指控在知名紫爵酒店工作的王姓女子，明知她的丈夫已婚身分，仍接受丈夫每月10萬元包養，甚至在她辛苦就醫，接受人工受孕期間，仍持續同居、交往，造成她內心嚴重傷害，因此向王女求償100萬元，王女始終未出庭辯護，法官判賠10萬元適當，其餘金額駁回。

判決指出，一名人妻與廖姓男子在2013年間結婚，不過婚後廖男在台中市知名紫爵酒店，認識王姓女子，雙方已男女朋友關係交往，甚至後來詹還以每月10萬元包養王女，雙方都在王女位於西屯區青海路家樂福附近的租屋處見面。

廖妻為了替丈夫生子，正在求醫、接受人工受孕的醫療處置，過程辛苦，但廖妻卻透過丈夫的LINE對話截圖，以及銀行帳戶的匯款紀錄發現，丈夫與王女有染的狀況。

廖妻發現，丈夫傳訊給王女訊息包括，「我把我的零用錢撥一半給你」、「因為我們最近很少出門吃飯」、「好久好久沒有抱你了」等語，認定王女侵害配偶權，向王女求償100萬元。