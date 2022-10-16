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女教師控代理孕母粉專罵人39筆 求償84萬法官判16萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女教師曾向經營代理孕母粉絲頁的蔡姓女子諮詢，認蔡女收費不合理，在臉書等管道踢爆，引來蔡女不滿；蔡女從2019年至今年間，陸續在自己臉書、粉專發文39筆，指控吳女是「缺錢婊」等語，吳女求償83萬元，法官認21筆侵權，判賠16萬元。

判決指出，吳姓女子曾經透過蔡姓女子經營的代理孕母臉書，詢問代理孕母的問題，後來因吳女認為蔡女收費不合理，所以自行前往烏克蘭，成功代孕後，在臉書公開實際價格質疑，也向媒體爆料反映，引來蔡女不滿，陸續再2019年10月間至今年4月間，以自己臉書帳號、粉專與臉書私密社團，發文39筆，指控吳女。

蔡女發文的言論包括，「像隻瘋母狗一樣對空吹狗螺」、「闊嘴皺巴巴醜不拉雞的水母」、「這對無恥、無良的夫妻」、「賣子求榮」、「闊嘴女巫」、「缺錢婊」等語，還指控吳女與人援交，找媒體業配發文，再從委託人身上「狠撈回來」等言論。

法官審理後認為，蔡女部分言論中有提到吳女與丈夫曾居間他人，前往烏克蘭代孕，違反台灣人工生殖法，而遭判決有罪確定部分，涉及公眾利益，就算蔡女的言詞尖銳，帶有情緒情感，仍屬善意發表適當評論，不具違法性。

另外有言論辱罵吳女是「母狗」、「缺錢婊」、「無良夫妻」等語，以及指控吳女援交部分，還有指控吳女找媒體業配，再從委託人身上攤算成本的言論，則被認定是超過言論自由範疇，加上沒有善盡查證之能事，有侵害吳女的名譽權、隱私權。

法官認定，蔡女39筆發文中，有21筆認定是侵權，審酌雙方社經地位、收入等情狀後，認為蔡女需賠16萬元為合理，另在臉書、粉專、社團公開判決書7天，其餘請求駁回，仍可上訴。

台中市蔡姓女子涉嫌在臉書、粉絲頁、粉團辱罵吳姓女子，一審判蔡女要賠16萬元。圖／本報資料照
台中市蔡姓女子涉嫌在臉書、粉絲頁、粉團辱罵吳姓女子，一審判蔡女要賠16萬元。圖／本報資料照

代理孕母 烏克蘭 業配

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