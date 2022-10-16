快訊

習近平二十大報告未提九二共識？ 報告涉台全文來了！

加油再等等 中油：明起汽、柴油各調降0.3元、0.2元

大學排名拚積分怪象：發表國際合作數學論文 卻沒數學系

從警2年首次查獲酒駕 酒駕「盧功」讓保五支援警開眼界

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

保五總隊警員吳彥廷從警2年，今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，沒料龔男卻在街頭苦苦哀求，與兩名員警盧了10分鐘，見求饒無用才乖乖配合，龔酒測值超標，被依公共危險罪送辦，首次接觸線上勤務的吳彥廷，見識酒駕犯「哀兵策略」，也被龔男「盧功」開了眼界。

警專37期、24歲的吳彥廷，從警後都分發在保五服務，直到今年9月才獲分配到鼓山分局支援，有機會接觸第一線基層員警的執法面貌。日前他與所長洪任宏一起出任務，在旗津三路時，攔查到騎車忽快忽慢、左搖右晃的龔男。

龔男身上散發酒味，他也自知有喝酒，擺出哀兵策略，稱「做工的人賺不多，測了一定過」、「老婆在家等」，懇求員警通融放他一馬，但酒駕已是現在天條，龔男與警方盧了10多分鐘，員警依規定提供杯水漱口他也不肯，由於拒測也要吞下高額罰單，最後龔男在警方堅持下，乖乖吹氣，呼氣酒測值高達每公升0.65毫克。

龔男坦承，他剛從附近的卡拉OK喝完酒準備回家，因貪圖方便才會騎機車上路，沒想到卻在路上碰到巡邏員警；首次外派與線上員警執勤的吳彥廷，第一次碰到酒駕犯的「盧功」也是開了眼界，回顧盤查過程，他也驚嘆「酒駕還能有這麼多藉口」。

鼓山分局表示，警政署為因應年底選舉將屆，各基層派出所勤務繁重，將保一、保四、保五總隊員警分配支援各縣市警察局，參與各派出所的巡邏丶守望、擴檢、備勤等共同勤務，由所長指派資深員警指導外勤相關工作與經驗傳承，逐漸熟悉派出所各項勤務。

對於首次查獲酒駕案件，吳彥廷表示，當下心情雖激動，仍不忘學長姐的提醒，按部就班完成各項程序，隨時注意對方動態。完成移送後內心充滿成就感，也期許自己將來務必堅定立場、嚴正執法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

保五總隊警員吳彥廷今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，龔男酒測值超標、移送法辦。圖／讀者提供
保五總隊警員吳彥廷今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，龔男酒測值超標、移送法辦。圖／讀者提供
保五總隊警員吳彥廷今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，龔男酒測值超標、移送法辦。圖／讀者提供
保五總隊警員吳彥廷今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，龔男酒測值超標、移送法辦。圖／讀者提供
保五總隊警員吳彥廷，今年9月分配到鼓山分局支援。圖／讀者提供
保五總隊警員吳彥廷，今年9月分配到鼓山分局支援。圖／讀者提供

酒駕 酒測

延伸閱讀

苗縣議員參選人劉治竑酒駕累犯入獄 選委會報請撤銷資格

影／6男酒醉口角互毆 大雅警力到場持辣椒水強勢壓制法辦

酒後互看不順眼 6男徒手大亂鬥 女在旁尖叫勸架

國3北上關西段9車追撞5人受傷 疑未保持車距釀禍

相關新聞

男騎士牛仔褲裡塞了摺疊刀 法官認沒正常理由判罰3千

王姓男子清晨3點多騎機車行經台南市中西區府前路2段，因未開大燈且使用手機，被巡邏員警攔查，發現他在牛仔褲口袋攜帶1把摺疊...

從警2年首次查獲酒駕 酒駕「盧功」讓保五支援警開眼界

保五總隊警員吳彥廷從警2年，今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，沒...

亂餵西施被咬 好友撕破臉 法官打臉：不尊重飼主

蘇姓女子到蔡姓好友家作客，餵食蔡女飼養的西施犬被咬傷，告對方傷害，對簿公堂，多年情誼破滅。高雄地院認為是蘇女亂餵別人家狗...

電子老闆氣軟體工程師毀商譽 又推又罵「入畜生道」判賠

台中市林姓男子是一家電子公司負責人，范姓男子則為林公司軟體工程師，林在前年間因不滿范提出的工作報告，在有其他員工與會的會...

台南社區大樓住戶偷零食包裹 帶回住處品嘗遭法辦

61歲吳姓男子住在台南市中西區民生路二段某社區大樓，昨晚近7點見保全代同大樓女住戶收下宅配包裹後，暫放一樓大廳桌上，涉嫌...

女醫買房鬧糾紛 控房仲爬窗影射「冷血」 求償80萬遭駁

台中市吳姓女醫師前年買入3200萬元房產，過程因貸款成數、房屋瑕疵，與2名房仲發生摩擦，她控賣方仲介故意在驗屋時爬出窗外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。