從警2年首次查獲酒駕 酒駕「盧功」讓保五支援警開眼界

保五總隊警員吳彥廷從警2年，今年9月分配到鼓山分局支援，日前他與中州派出所長洪任宏外出執勤，攔查到一名酒駕的龔姓男子，沒料龔男卻在街頭苦苦哀求，與兩名員警盧了10分鐘，見求饒無用才乖乖配合，龔酒測值超標，被依公共危險罪送辦，首次接觸線上勤務的吳彥廷，見識酒駕犯「哀兵策略」，也被龔男「盧功」開了眼界。

警專37期、24歲的吳彥廷，從警後都分發在保五服務，直到今年9月才獲分配到鼓山分局支援，有機會接觸第一線基層員警的執法面貌。日前他與所長洪任宏一起出任務，在旗津三路時，攔查到騎車忽快忽慢、左搖右晃的龔男。

龔男身上散發酒味，他也自知有喝酒，擺出哀兵策略，稱「做工的人賺不多，測了一定過」、「老婆在家等」，懇求員警通融放他一馬，但酒駕已是現在天條，龔男與警方盧了10多分鐘，員警依規定提供杯水漱口他也不肯，由於拒測也要吞下高額罰單，最後龔男在警方堅持下，乖乖吹氣，呼氣酒測值高達每公升0.65毫克。

龔男坦承，他剛從附近的卡拉OK喝完酒準備回家，因貪圖方便才會騎機車上路，沒想到卻在路上碰到巡邏員警；首次外派與線上員警執勤的吳彥廷，第一次碰到酒駕犯的「盧功」也是開了眼界，回顧盤查過程，他也驚嘆「酒駕還能有這麼多藉口」。

鼓山分局表示，警政署為因應年底選舉將屆，各基層派出所勤務繁重，將保一、保四、保五總隊員警分配支援各縣市警察局，參與各派出所的巡邏丶守望、擴檢、備勤等共同勤務，由所長指派資深員警指導外勤相關工作與經驗傳承，逐漸熟悉派出所各項勤務。

對於首次查獲酒駕案件，吳彥廷表示，當下心情雖激動，仍不忘學長姐的提醒，按部就班完成各項程序，隨時注意對方動態。完成移送後內心充滿成就感，也期許自己將來務必堅定立場、嚴正執法。