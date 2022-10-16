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亂餵西施被咬 好友撕破臉 法官打臉：不尊重飼主

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓女子到蔡姓好友家作客，餵食蔡女飼養的西施犬被咬傷，告對方傷害，對簿公堂，多年情誼破滅。高雄地院認為是蘇女亂餵別人家狗狗，判蔡女無罪，檢方不服上訴，高雄高分院綜合相關事證，也認為蘇女亂餵狗，不尊重蔡女愛犬，派蔡女無罪確定。

判決指出，蔡女、蘇女結識許久，蘇女時常到蔡女高雄苓雅區的住家串門子，前年11月22日，蘇女帶著女兒借宿蔡女家中，早上9時許，蘇女吃完早餐後，將水煮蛋的蛋黃挑出，放入狗碗，準備餵食蔡女的西施犬時，卻反遭狗狗咬傷。

蔡女聽到蘇女尖叫，出來制止愛犬後，趕緊幫蘇包紮傷口，由於傷勢嚴重，還陪著蘇女就醫，後續醫藥費也幫忙蘇女付清，但兩人最後仍因為愛犬傷人，推翻多年情誼。

蘇女指控蔡女沒跟她說西施犬會咬人，又沒幫狗狗關好或戴上口罩，害她反而因餵狗被咬，但蔡女反駁，稱她養的西施犬有過敏體質，只能吃狗飼料，如果亂吃人類食物，會嚴重到要住院，所以她不可能請蘇女餵狗狗吃蛋黃。

高雄地方法院審理時，法官認為，西施犬不屬農委會規範的危險性犬隻種類，過去也沒有「無故」攻擊他人的紀錄，因此並無繫繩或戴口罩的必要；另綜合在場人員證詞，認定蘇女是因自己亂餵食狗狗才被咬傷，因此判蔡女無罪。

檢方不服上訴，主張蘇女不是飼主，不可能知道狗狗平常吃什麼，如果蔡女沒要蘇女幫忙餵狗，她也不會知道狗碗會放在哪裡。

高雄高分院認為西施犬性格溫馴，除非感受到侵犯、危險或護食的本能外，很少會主動攻擊人，且案發地點是在蔡女住處，不是公開場所，不可能要求蔡女為西施犬戴上口罩，蘇女入住蔡女住家，未詢問蘇女怎麼餵狗，反而私自以蛋黃餵食西施，最後害自己被狗反咬，綜合相關事證，判蔡女無罪確定。

蘇女被蔡姓好友飼養的西施犬咬傷，提告後法官釐清是蘇女自己亂餵狗，判蔡女無罪確定。圖中西施犬非當事犬隻。報系資料照片
蘇女被蔡姓好友飼養的西施犬咬傷，提告後法官釐清是蘇女自己亂餵狗，判蔡女無罪確定。圖中西施犬非當事犬隻。報系資料照片

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