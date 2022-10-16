電子老闆氣軟體工程師毀商譽 又推又罵「入畜生道」判賠

台中市林姓男子是一家電子公司負責人，范姓男子則為林公司軟體工程師，林在前年間因不滿范提出的工作報告，在有其他員工與會的會議室內，拿白板擦丟范、拉范撞白板，辱罵「手指你時你入畜生道」等語，范求償72萬元，一審判賠5萬元，林不服上訴，二審駁回，判賠5萬元確定。

判決指出，林姓男子是一家電子公司負責人，雇用范姓男子擔任公司軟體工程師，前年9月14日上午8時許，林、范與多名員工等16人，在公司4樓會議室開會，林因不滿范提出的工作報告，在眾人面前，對著范辱罵「下流老人」、「王八蛋」、「當我用手指著你時，你會入畜生道」等語。

林男除罵人外，還拿白板擦丟擲范，再用手毆打范左肩，抓著脖子撞白板，造成范有左上肢瘀傷、胸部挫傷等傷勢，范事後提出刑事、民事告訴，刑事部分，林被判拘役25天、罰金4000元，民事部分，范求償72萬元，一審判賠5萬元。

林不服上訴二審，辯稱，公司產品獲得國際大廠認同，也是一家國外電子公司的供應商，但因范工作馬虎的態度，導致產品發生嚴重瑕疵，沒有通過國外公司驗收，導致公司需花費巨額運費將產品運回台灣，商譽毀於一旦，但范面對嚴重錯誤，還用散漫態度應對，他才會有相關行為，一審判賠金額過高。