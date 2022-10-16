女醫買房鬧糾紛 控房仲爬窗影射「冷血」 求償80萬遭駁

台中市吳姓女醫師前年買入3200萬元房產，過程因貸款成數、房屋瑕疵，與2名房仲發生摩擦，她控賣方仲介故意在驗屋時爬出窗外，意圖形塑她冷血形象，及協調會時汙衊她貸款貸不出等，求償2房仲80萬元。一審認定，房仲發言陳述事實與個人意見，不構成侵權，駁回此案。

判決指出，吳姓女子在前年1月間，透過黃姓房仲購買一棟3200萬元房產，蔡姓房仲則為賣方仲介，不過吳女在買屋過程中，因為資金調度、貸款額度、簽約金、價金給付，與契約流程不同，有延遲給付狀況，加上驗屋時發現有窗框漏水等瑕疵，而與黃、蔡有糾紛，鬧到召開協調會。

吳女指控，蔡在交屋協調會時，發言指控她「不要當我們仲介都是狗」、「你這個窗戶吳醫師你有看到嗎？我摔下去就馬上死」、「你（吳女）契稅付了沒？你的代書費誰付？你當時要貸的時候怎麼說？」「你買3200萬元要貸到3500萬元，每個人都被你罵到臭頭，你的代書費我幫你負擔，履保費幫你付」等語。

吳女說，蔡發言貶抑她是蠻橫不講理、貸款有問題拖延買賣契約進度、不願負擔買賣相關用、不顧房仲生命安全，強行要求攀窗驗屋，使他人誤會是「冷血動物」等，此部分求償蔡50萬元。

吳女也說，黃姓房仲是買方仲介，但卻在過程中提供不實資訊，隱瞞房屋有漏水、無法施作電梯等情事，在協調會時，沒有幫忙處理爭議，還縱容蔡一再辱罵她，沒有從中協調，違反房仲義務，求償30萬元。

法官審酌，蔡姓房仲在交易過程中的用語或嫌激烈，讓吳女感覺不悅，但相關發言與陳述，都是在陳述買賣房屋、履約過程發生的事實，沒有用不堪言語辱罵情事，也沒有故意捏造不實言語。

另外，黃姓房仲部分，雙方已完成交屋手續，房屋瑕疵也在協調會達成協議，相關服務契約條款，也無規範黃需同時維護與房屋履約無關事項的買方私人利益，吳女指控黃放任蔡發言而不作為，不予採信。