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男騎士牛仔褲裡塞了摺疊刀 法官認沒正常理由判罰3千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

王姓男子清晨3點多騎機車行經台南市中西區府前路2段，因未開大燈且使用手機，被巡邏員警攔查，發現他在牛仔褲口袋攜帶1把摺疊刀，警方依違反社會秩序維護法移送台南地院審理，法官認為王沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，判罰3千元，案可抗告。

裁定書說，王於今年7月19日清晨3點多，騎機車行經台南市中西區府前路2段及海安路口，因機車未開大燈且使用手機，經員警攔查，發現他牛仔褲口袋攜帶有摺疊刀1把。警詢後依違反社會秩序維護法移送台南地院台南簡易法庭審理。

法官認為，王於警詢時坦承不諱，王隨身攜帶摺疊刀，恐有誤用上開刀具而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，違序事實，足堪認定，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，裁罰3千元。

據了解，社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

王姓男子騎機車未開大燈且使用手機，員警攔查發現他攜帶1把摺疊刀，法官認為王沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，判罰3千元。圖／本報資料照片
王姓男子騎機車未開大燈且使用手機，員警攔查發現他攜帶1把摺疊刀，法官認為王沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，判罰3千元。圖／本報資料照片

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