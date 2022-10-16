男騎士牛仔褲裡塞了摺疊刀 法官認沒正常理由判罰3千

王姓男子清晨3點多騎機車行經台南市中西區府前路2段，因未開大燈且使用手機，被巡邏員警攔查，發現他在牛仔褲口袋攜帶1把摺疊刀，警方依違反社會秩序維護法移送台南地院審理，法官認為王沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，判罰3千元，案可抗告。

裁定書說，王於今年7月19日清晨3點多，騎機車行經台南市中西區府前路2段及海安路口，因機車未開大燈且使用手機，經員警攔查，發現他牛仔褲口袋攜帶有摺疊刀1把。警詢後依違反社會秩序維護法移送台南地院台南簡易法庭審理。

法官認為，王於警詢時坦承不諱，王隨身攜帶摺疊刀，恐有誤用上開刀具而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，違序事實，足堪認定，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，裁罰3千元。