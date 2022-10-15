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休閒結合反賄選 士檢合辦健行活動強調查賄4重點

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

選舉將至，檢警加強查賄同時呼籲反賄選，士林地檢署今配合新北淡水分局及民間團體舉辦「反毒、反飆、反賄選」健行活動，盼將犯罪預防概念結合健康休閒，營造全民反賄選氛圍，淨化選舉風氣。

士林地檢署檢察長繆卓然今親自到活動現場致詞，強調今年查賄有4特色，包含採科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流、速查假訊息，目前士檢已成立科偵指揮中心，加強科技查賄，尤其新興數位支付工具日益普及，行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選工具，檢方會速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響選舉。

士檢表示，為鼓勵全民共同參與，正辦理「i幸福反賄選有獎徵答活動」，期間為即日起至 10 月 31 日止，獎品豐富，有最熱門的switch遊戲主機及全聯禮券 500 元，邀請大家一起上網參加；民眾只要發現有賄選行為，應勇於撥打檢舉賄選專線0800-024-099撥通之後按4，或於士檢網站 （http://www.slc.moj.gov.tw）、臉書粉絲專頁掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉。

士林地檢署今配合新北淡水分局及民間團體舉辦「反毒、反飆、反賄選」健行活動。記者李隆揆／翻攝
士林地檢署今配合新北淡水分局及民間團體舉辦「反毒、反飆、反賄選」健行活動。記者李隆揆／翻攝
士林地檢署今配合新北淡水分局及民間團體舉辦「反毒、反飆、反賄選」健行活動。記者李隆揆／翻攝
士林地檢署今配合新北淡水分局及民間團體舉辦「反毒、反飆、反賄選」健行活動。記者李隆揆／翻攝
士林地檢署檢察長繆卓然今親自到活動現場致詞。記者李隆揆／翻攝
士林地檢署檢察長繆卓然今親自到活動現場致詞。記者李隆揆／翻攝

賄選 假訊息

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