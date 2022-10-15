檢調查獲107噸境外混充茶 原來這批茶葉「水土不服」
橋頭地檢署指揮調查局等單位，查獲名列台灣百大茶業的高雄市岡山某茶行，涉嫌以大陸茶葉轉運越南「洗產地」，混充台灣高山茶出售，查扣107噸「境外茶」。這批境外茶外觀同是茶葉，如何辨識產地？農委會茶業改良場場長蘇宗振說，因為這批茶「水土不服」。
蘇宗振說，各種茶葉在產地生長，因產地的土壤所含的「元素特徵」不同，會造成茶葉的元素種類含量也有差異，基於不同國家的地理環境出現差異，成為茶葉產地鑑別的最大依據。
農委會茶改場透過「感應耦合電漿質譜儀（ICPMS）」，分析不同國家茶葉產地的多種微量元素，建立「多重元素資料庫」，共蒐集700多筆水土資料，才建立判別台灣茶和境外茶的鑑別技術。蘇宗良說，目前鑑別準確率可達98％。
茶改場開發出「茶葉中多重示素檢驗方法」，去年11月5日經衛福部食藥署認證，公布是「建議檢驗方法」，才在檢調查辦107噸境外茶奏功。蔡宗振說，由質譜儀比對資料庫，才鑑識出這批茶葉「水土不服」，不是台灣茶而是由大陸轉運越南的境外茶。
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