學棒球員猛揮木棍3下打暈人 下場殺人未遂判5年2月

彰化曾姓男子認為同村黃姓友人兒子搶他老婆，以棒球員揮棒姿勢趁黃毫無防備下，持木棍猛揮他頭頸3下打暈人；一審依殺人未遂判曾5年半，二審則認曾無殺人犯意改依重傷害未遂判2年半，最高法院撤銷發回，更一審認為曾眾目睽睽痛毆黃，不念其死活，依殺人未遂判5年2月，可上訴。

檢警調查，曾、黃是彰化芳苑漢寶村民，彼此認識10多年，因曾懷疑黃的兒子和他前妻過從甚密，因而對黃也產生怨恨，曾2020年4月1日一早6點多見黃在雜貨店前下象棋，竟持1根80公分長木棍，以棒球員揮棒姿勢，雙手握棒高舉肩後，左腳微抬，側身瞄準黃頭頸相連處猛揮3下。

黃在毫無防備下慘遭重擊，頭頸劇烈擺動撞到桌面當場昏迷，曾見他到下還企圖再揮第4下，隨即被現場其他人制止；彰化地院一審時，黃否認殺人未遂，辯稱是酒後衝動，只是基於傷害意圖，攻擊力道不大，只是想教訓、警告，當人不希望出人命。

彰化地院一審認為，曾朝黃的頭頸部連打3下，造成黃腦震盪、頭臉撕裂傷，開刀住院長達7、8天，且曾主觀可預見木棍毆打人頭頸恐致死，可見他可預見死亡結果，而不違背其本意，主觀上確有殺人故意，依殺人未遂罪判他5年6月。

曾不服上訴，台中高分院二審時，曾表示和黃無重大糾紛，只是因7、8年前黃的兒子搶走他老婆，去找黃談都不理他，當天喝酒見黃想起以前的事才動手。二審認為，曾是否僅因陳年往事就有殺害黃的故意，仍有疑義，另參酌黃傷勢，認為曾應無殺人故意，撤銷改依重傷害未遂罪判曾2年6月。

台中高分檢不服上訴，最高法院認為，曾揮擊3下還有第4下動作，若非被在場人阻擋，仍可能繼續攻擊致死，二審僅認基於重傷不確定故意尚嫌速斷，就醫院診斷也有所誤認，撤銷發回。

台中高分院更一審勘驗監視器，發現曾拿木棍緩緩進屋，接著快速靠近黃，以棒球員揮棒之姿接二連三精準朝黃的頭頸揮擊，注意力可以集中，沒有步態不穩或精神不濟，案發後站在遠處觀望，動作舉止正常，難認有酒醉酩酊。

更一審指出，曾在眾目睽睽下痛毆黃，足證不在意旁人觀感，不念慮黃死活，呈現殺人不確定故意。而一審認定曾是朝黃「後腦勺」揮擊3下，但經勘驗畫面確認應該是「頭頸相連的部位」，因此撤銷改依殺人未遂罪判曾5年2月。