茂管處女承辦人內神通外鬼 暗助自家人借牌投標遭判刑

茂林風景區管理處張姓女工程技術助理，為幫助自家經營的油漆工程行取得標案，竟透過借牌投標、洩漏招標資訊等內神通外鬼的方式，分別取得500及700多萬的標案，遭高雄市調處查獲，地院審理後，將她依貪汙治罪條例等罪判刑。

判決指出，張姓三兄妹共同經營油漆工程行，張女2018年7月30日至2019年12月31日承攬茂管處，辦理的工程技術助理勞務採購案，獲聘為工程技術助理，負責經辦工程標案。

張女明知自家油漆工程行不符合投標資格，竟透過弟弟向曾姓友人借用高雄某營造有限公司的名義借牌投標，實際仍由油漆工程行施作；投標過程，張不僅未迴避，還透過LINE洩漏招標資訊給自家兄弟，更委由其他人出席開標程序，隱匿姊弟關係。

即使標案由其他承辦人負責，張女仍私自取得公務機關電腦資料，以同樣手法，幫助自家人得標。在張女任職期間，以內神通外鬼的方式，取得4項茂管處工程標案，讓張氏兄弟獲140萬2355元不法所得，借牌的營造公司則獲84萬2082元。

此事，遭高雄市調處查獲，後由檢方依法將張姓三兄妹及曾姓營造公司負責人依法起訴。

地院認為，張女為茂管處授權公務員，未依法迴避，且無故洩漏採購案秘密，張女的兄弟及曾姓負責人圖不法利益借牌投標；考量4人都坦承犯行，且繳回犯罪所得，審理後，將張女依對主管事務圖利罪，處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年；無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪，處有期徒刑4個月。