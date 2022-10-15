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男酒後罵員警「看三小」 法官認不構成侮辱要件

中央社／ 嘉義市15日電

嘉義縣蔡姓男子被控今年1月間酒後用腳踹員警，因已和解，判拘役20天，緩刑2年；蔡男罵員警「看三小」，法官認為不足以貶損個人評價，不符侮辱公務員罪嫌要件。可上訴。

嘉義地方法院的判決書指出，蔡男於今年1月11日凌晨酒後在中埔鄉的主要道路中央行走，民眾報警，中埔分局呂姓員警前往處理，並勸導勿在道路中央逗留，蔡男則對員警口出「你看三小」（台語）等語。

員警判斷蔡男已涉嫌妨害公務，依法對其逮捕，在員警欲將蔡男押解上警車時，蔡男抵抗不從，並2度以腳踢踹呂姓員警胸部、腹部，並以不雅三字經等語辱罵員警，警訊後，依妨害公務等罪嫌移送法辦，嘉義地檢署依法起訴。

法官審酌蔡男因酒後情緒不穩，一時失慮涉及妨害公務等罪嫌，且坦承犯行，並已與員警達成和解，已積極彌補自身過錯，顯有悔意，因此，蔡男涉及妨害公務執行罪嫌，判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。

另外，蔡男以「阿你現在是在看三小啦」（台語）等語辱罵員警，這一部分恐涉及侮辱公務員罪嫌。

判決書指出，台語所稱「三小」雖原指精液意思，而較為粗俗不雅，但「三小」在日常生活經驗的一般口語用法，已脫離精液原意，經常當作疑問詞使用，而與「什麼」意思相當，並非都帶有辱罵意思。

蔡男當時對員警口出「你看三小」等語前，曾對員警表示「抱歉，大哥」等語，顯見蔡男使用「你看三小」一詞，僅對員警的勸誡、態度表達不認同，應非有意對員警的人格加以貶損、輕蔑，因此，蔡男這部分行為尚不符合侮辱公務員罪的構成要件。

妨害公務 公務員 嘉義

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