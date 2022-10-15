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車廠老闆要鄰家女當地下情人 她全盤托出反要賠錢

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市莊姓男子要鄰家女兒當「地下情人」，趁春節假期間5度與鄰家女發生超友誼關係，事隔4個月，鄰家女不想再當地下情人，登門全盤托出，要莊妻管好自己的丈夫，莊妻怒告鄰家女侵害配偶權，高雄地方法院判決，鄰家女須賠償莊妻10萬元。

判決指出，修車廠老闆莊姓男子因鄰家女兒吳姓女子上門修車，見吳女頗有姿色又已離婚，便一再追求吳女，要吳女當他的地下情人，2020年1月春節連假期間，5度在吳女家或開車載吳女外出，在車上對吳女上下其手，事後都給吳女1、2千元。

吳女曾向莊拿6000元，莊想分手，吳女也後悔為了小錢，就答應當莊的地下情人，2020年5月，到莊的住處，將2人在春節期間的事全盤托出，莊妻才知曉丈夫與吳女的姦情。後來吳女告莊妨害性自主，但檢方因莊對吳女不是強制行為，處分不起訴。

莊妻不堪鄰里議論，精神飽受煎熬，對吳女提告侵害配偶權，高雄地方法院一審判決吳女賠償莊妻2萬元，但莊妻不服，提出上訴，二審法官認為，姑且不論莊、吳2人哪一方主動，但吳女都已知道莊有配偶，與莊5度發生親密行為，依每次2萬元計算，判決吳女應再賠償莊妻8萬元。

吳姓女子要結束當地下情人的身分，反被對方妻子控侵害配偶權，經高雄地方法院判賠。圖／示意圖，ingimage
吳姓女子要結束當地下情人的身分，反被對方妻子控侵害配偶權，經高雄地方法院判賠。圖／示意圖，ingimage

春節 丈夫

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