有這病就該判無罪？恐嚇顏清標父女 法院仍判他3月

陳姓男子自稱有思覺失調症寫信恐嚇鎮瀾宮董事長顏清標、台中市副議長顏莉敏父女，稱「要各送1顆慶記給你們」，法院一審以陳行為時還知要冒名規避查緝，不符減刑要件依偽造文書判3月；陳上訴瞎扯小燈泡案、鐵警案凶手都因思覺失調判無罪，自己也應無罪，二審駁回，全案確定。

檢警調查，陳男今年1月27日在台南住家寫信，內容提及「如果顏清標不辭鎮瀾宮董事長，嚴莉敏不辭市議員，我將各送一顆『慶記』給你（妳）們」，還說「你們顏家是惡霸，以惡制惡」等語。

陳並偽簽「黃清井」在信封上署名，寫下顏莉敏服務處地址後寄出，經顏服務處秘書2月7日收信拆封告知顏莉敏、顏清標，2人認為遭恐嚇向清水分局報案。

檢方訊時，陳辯稱自己有思覺失調症，寫這封信時頭腦不是很清楚。台中地院一審簡易庭時，法官問陳為何要偽造「黃清井」名義？陳說是隨便捏造的名字，用自己的名字會被查出來。法官再問，既知道用自己名字會被查出來，顯然也知行為會構成犯罪？陳均回答「是」。

簡易庭認為，陳顯知道自己行為觸法，並要冒用他人名義規避追查，難認有因思覺失調而減低或喪失辨識其行為違法之能力，不依刑法第19條予以減刑或免刑，因同時犯恐嚇、偽造文書，從重依偽造文書罪判他3月徒刑，得易科罰金。

陳不服上訴，主張患有思覺失調，頭腦不清楚狀況寫下這封信，應該減刑，還說自己之前恐嚇前總統馬英九獲不起訴，還舉小燈泡命案、嘉義鐵警命案，凶手都是思覺失調患者，都獲判無罪（實際上小燈泡命王男判無期定讞，鐵警案鄭男判17年定讞），自己也是思覺失調患者，應比照判無罪。