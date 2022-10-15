國道4分鐘1.8公里收4張罰單 法官撤2張少罰六千

李姓男子開車在國道一號北上七堵路段，在短短4分鐘、1.8公里內，被開了4張罰單，各罰3千元。李男不服提起行政訴訟，法官認為不符比例原則，撤銷其中2張，但第一張未打方向燈和第四張跨槽化線都還是得繳。

基隆地院判決書指出，李男去年11月9日下午6時0分、2分、4分，分別在國道一號北向8.9公里處、國道一號北向7.4公里處、國道一號北向7.1公里處，變換車道未打方向燈；下午6時4分行經國道1號北向7.1公里處五堵出口跨越槽化線，被民眾錄影檢舉，國道公路警察局第一公路警察大隊開罰，經監理單位各裁罰3千元，總共罰1萬2千元。

李男收到罰單不服，提起行政訴訴，他主張，在4分鐘內、短短1.8公里，卻開了4張罰單，應該不符比例原則，且他駕車在當時開放路肩時段先後順勢駛入路肩、順勢駛出路肩下交流道，下交流道後也是順勢右彎，來不及打方向燈。

李男表示，出口匝道車輛過多，因需準備左轉，所以必須提早靠左跨越槽化線，他30餘年前考駕照的時候沒有開放路肩措施，所以不知道順勢進入路肩需要使用方向燈，政府也沒有充分宣導或設置告示牌，他沒有危險駕駛行為，何以如此重罰？日後不會再重蹈覆轍，也已向友人宣導使用方向燈，要求4件處分均撤銷。

法官說，第一到第三張未打方向燈罰單，時間差距不逾6分鐘，相互差距亦未逾6公里，均位於高速公路，亦未行經任一路口、亦非在隧道內，違反者同一條項款之規定，不符比例原則，撤銷第二和第三張罰單。

法官指出，第四張罰單，李男稱因車子太多必須提早靠左而跨越槽化線，線，經當庭勘驗民眾提出之檢舉影像確認，確有此一違規行為。